Martin Matte soulignera le décès de Karl Tremblay dans son stand-up d’ouverture ce soir

Martin Matte lèvera son chapeau au chanteur des Cowboys Fringants Karl Tremblay, qui est décédé mercredi à l’âge de 47 ans des suites d'un cancer de la prostate.

L’animateur du talk-show Martin Matte en direct joindra ainsi sa voix, dès 20 h, à TVA, à tous ceux qui sont touchés par cette disparition survenue beaucoup trop tôt.

Toute la journée de jeudi, les équipes de LCN et de TVA Nouvelles seront sur le terrain pour recueillir des réactions relativement au décès de M. Tremblay. Des journalistes et de caméramans seront à Repentigny, là où le groupe s’est formé il y a plusieurs décennies, ainsi qu’à L’Assomption, où Karl Tremblay et sa conjointe, la multiinstrumentiste Marie-Annick Lépine, se sont établis pour élever leurs filles.

Des funérailles nationales?

Le premier ministre du Québec, François Legault, a réagi à la mort de l’artiste engagé, parlant d'une «vague de tristesse rarement vue au Québec». Il a rappelé que Karl Tremblay était un citoyen de sa circonscription de L'Assomption. «Pour rendre hommage à Karl Tremblay, le gouvernement du Québec est prêt, si la famille est d'accord, à faire des funérailles nationales», a dit le chef de la CAQ. Karl Tremblay sur un projet environnemental, une forêt, a dit M. Legault, qui avait rendu hommage au chanteur à l'Assemblée nationale en mai dernier.

Il doit aussi y avoir une veillée au parc Jeanne-Mance, à Montréal, jeudi soir, laquelle sera bien entendu couverte par les équipes.

Du côté d’ICI Télé, on est en attente des rendez-vous qu’ils proposeront pour rendre hommage à Karl Tremblay.