Tous les épisodes de la saison 2 sont maintenant sur Club illico: «C’est un rôle compliqué au bout», dit le comédien Stéphane Demers, qui est stimulé par l'univers de «Lac-Noir»

Stéphane Demers a retrouvé l’univers de Lac-Noir avec le «même plaisir» lors du tournage de la deuxième saison, mais «défis supplémentaires» l’attendaient quand il s’est glissé à nouveau dans les habits du chef de police Adrien Archambault, qui est un loup-garou, faut-il le rappeler.

Il évoque en entrevue avec l’Agence QMI un projet «stimulant» et «touffu», et un personnage multicouche qui lui permet de s’éclater. «C’est un rôle compliqué au bout», a-t-il dit, dans la mesure où Adrien sait beaucoup de choses qu’il doit dissimuler. Il y a donc plusieurs aspects à incorporer à son jeu, que ce soit dans le ton, la gestuelle ou la contenance.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

«Comment peut-il cacher tout ce qu’il sait et, en même temps, que ce soit intéressant pour les téléspectateurs? [Le réalisateur] Frédérik D’Amours est bon là-dedans: il me demande pour une scène qu’on voit quelque chose dans l’œil, je dois me projeter dans cette tension, car Adrien ment, dissimule des choses à des gens très près de lui, mais pour leur bien.»

En ce début de deuxième saison de la série de Club illico – tous les épisodes sont maintenant disponibles sur la plateforme –, les rapports entre Adrien et sa coéquipière Valérie (Mélissa Désormeaux-Poulin) ne sont pas au beau fixe. Elle connait maintenant l’existence des loups-garous et de la meute de Lac-Noir, l’une des plus anciennes du continent, et Valérie craint pour sa sécurité et celle de son fils Dave (Anthony Therrien), devenu lui-même un loup-garou après avoir été mordu accidentellement par Jade (Laurie Babin).

PHOTO DE BERNARD BRAULT FOURNIE PAR CLUB ILLICO

«Adrien a encore plus une relation de protecteur envers sa partenaire», a dit le comédien, parlant d’une saison plus intense que la première, alors qu’on entre directement dans le vif du sujet. Et dans l’action.

Désintoxication

Adrien, ne l’oublions pas, a été mis dans une situation où il a goûté à la chair humaine au cours de la première saison. Il n’a pas eu le choix de tuer son collègue policier Marc (Marc Fournier) et est ensuite parti dans une spirale meurtrière. Un laps de temps s'est heureusement écoulé depuis ces événements et il a pu se «désintoxiquer».

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

«Il s’est enfermé pendant des semaines pour passer à travers cette dépendance.»

On comprend donc qu’Adrien a mis le couvercle sur la marmite, mais peut-il demeurer «sobre» pour autant? «Dès le départ, un autre loup fait des ravages» sans que l’on sache de qui il s’agit. Adrien et Valérie se mettent d’ailleurs à ses trousses.

«Il navigue là-dedans avec l’idée qu’il doit sauver sa peau, mais aussi celle de sa partenaire et toute sa communauté. Il ne faut pas que les gens s’aperçoivent de la vraie nature des membres de la meute. Et tout s’intensifie, car les sénateurs des loups-garous s’amènent à Lac-Noir, et ça, ça devient assez extraordinaire comme intrigue», a dit Stéphane Demers, rappelant au passage qu’un journaliste (Nico Racicot) rôde dans les parages.

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO

Il retrouve aussi Guy Nadon – le grand comédien campe le puissant sénateur des loups-garous Gabriel –, avec qui il a échangé des répliques dans les 174 épisodes de la série O’, à TVA, laquelle a également été réalisée par Frédérik D’Amours.

Des propositions surprenantes pour le comédien

Stéphane Demers est «reconnaissant» d’avoir à porter un personnage comme Adrien et d'avoir la «permission» d’explorer des univers loin de lui.

«On m’offre toujours des choses qui me surprennent moi-même. Frédéric m’a parlé de cette histoire de loups-garous il y a très longtemps quand on travaillait sur O’. C’est un réalisateur que j’adore. Je ne connais pas le fantastique ou l’horreur, mais à travers ses yeux, son instinct et cette passion qu’il a, je suis devenu hyper stimulé par ce projet.»