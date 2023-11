«Vrai»: la fois où Mike Beaudoin a eu peur de mourir tout seul derrière une roche

Mike Beaudoin est arrivé sur la scène du Club Soda, mercredi soir, avec l’énergie du combattant et sous un tonnerre d’applaudissements.

Il y présentait la première de son premier spectacle solo Vrai, un spectacle résolument personnel, où l’humoriste, dont on ressentait la joie et la reconnaissance d’être sur scène, a parlé de sa famille, de ses déboires en humour et de sa vasectomie, le rendez-vous médical le moins long de sa vie et le plus absurde.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

«Ils m’ont fait descendre mes pantalons et mes bobettes aux genoux, garder mes souliers et m’ont dit de faire un nœud dans mon chandail qui tombait un peu dans la zone. Ils m’ont arrosé d’un liquide antiseptique... j’avais les bas mouillés», a-t-il raconté.

Dans le milieu de l'humour depuis 18 ans maintenant, Mike Beaudoin n’a pas eu un parcours des plus faciles. Pour survivre, il a vendu des souliers au Sports Experts, des balayeuses en porte-à-porte et des traitements de pelouse. Il a animé des soirées dans des restos-bars de danseurs en région, est devenu photographe pour DuProprio puis, pendant la pandémie, a été entrepreneur général en construction.

«Mon dernier client était tellement désagréable que je me suis dit: "plus jamais de ma christ de vie"», a-t-il lancé en relatant son parcours à la foule, qui a bruyamment rigolé et applaudie tout au long de la soirée.

Aujourd’hui, à 38 ans, il goûte à ses premiers succès, mais il se tient tout de même loin de la vie de «rock star». «Moi ce que j’aime c’est m’endormir avec un gars qui me chuchote dans l’oreille: "ta respiration pénètre ton corps"», a-t-il imité, avouant avoir un faible pour la méditation guidée.

MARIO BEAUREGARD/AGENCE QMI

Père d’une fille de 13 ans et d’un garçon de 3 ans, l’humoriste a eu peur de mourir «tout seul derrière une roche à manger sa barre tendre», un lundi matin d’automne, au mont Saint-Hilaire. Parti en flèche pour une randonnée active, il a commencé à se sentir mal, mais il était trop orgueilleux pour arrêter. Étourdie, les jambes molles, des palpitations et sur le bord de s’évanouir, il s’est finalement trainé de peine et de misère à sa voiture avec des branches pour appeler les secours.

On lui a finalement diagnostiqué une arythmie. «Mon cœur est "off beat". Je suis étourdie, je vois des points noirs partout, j’ai les genoux qui rentrent par en dedans quand je fais du sport et quand je fais l’amour», a-t-il raconté reproduisant ensuite à quoi ressemble ses ébats quand il est sur le bord d’avoir une crise.

Habituellement très habile en «crowd work», Mike Beaudoin s’est abstenu le soir de sa première, préférant s’en tenir à son programme d’environ 1h10, qui était d’ailleurs bien rodé, simple, efficace, et duquel se dégageait une impression d’honnêteté.

Avant d’être rejoint sur scène par sa conjointe et ses enfants pour son salut final, l’humoriste a conclu sa présentation sur un numéro sur la mort de son père, un militaire, décédé d’un cancer quelques heures seulement avant la naissance de son fils. «Je te confirme que mon père s’est réincarné en mon fils pour me crier dans les oreilles», a-t-il dit en riant.

