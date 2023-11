«On prend ça extrêmement au sérieux»: deux fois plus d'intrusions dans les tunnels du métro de Montréal

Le nombre d’intrusions dans les tunnels du métro de Montréal a atteint 160 l’an dernier, un sommet en 18 ans. Ce phénomène pose d’importants enjeux tant sur le plan de la sécurité que des perturbations de service.

«Ça pourrait être des gens malveillants. [...] On prend ça extrêmement au sérieux», martèle Patrick Hamelin, directeur, livraison service et expérience client à la Société de transport de Montréal (STM).

Durant les années prépandémiques, et en remontant jusqu’à 2005, jamais le nombre annuel de personnes non autorisées détectées dans les entrailles du métro n’avait dépassé 85.

Or, il a bondi depuis la crise sanitaire, atteignant 161 en 2022, selon des données de la STM obtenues en vertu de la Loi sur l’accès à l’information. En 2023, on comptabilisait déjà 130 intrus dans les tunnels en août dernier.

Nombre d'intrusions en tunnels

2017: 62

2018: 85

2019: 72

2020: 103

2021: 98

2022: 161

2023: 130 (jusqu'au mois d'août)

Source: STM

Selon la STM, ce phénomène est intimement lié à la présence de plus en plus importante de personnes vulnérables dans le métro, qui sont notamment en situation d’itinérance ou qui éprouvent des problèmes de consommation (voir autre texte).

M. Hamelin explique que de nombreuses sociétés de transports à travers le monde vivent également avec cette problématique depuis la pandémie.

Photo Olivier Faucher

«Tous les enjeux d’incivilités, d’intrusions dans les tunnels, ça a progressé à peu près partout. Beaucoup en Amérique du Nord, beaucoup en Europe, un petit peu moins en Asie», soutient-il.

«Il y a eu une perte de contrôle dans la gestion des comportements pendant la COVID. Il y a eu une tolérance politique et une tolérance sociale [pour les incivilités]», explique Mario Berniqué, ex-policier et spécialiste dans la sécurité du transport en commun.

Risques de sécurité

La STM est toutefois consciente que des individus avec de mauvaises intentions pourraient profiter de l’accès aux tunnels qui n’est protégé par rien d’autre qu’un avertissement imprimé sur un panneau au bout de chaque quai.

«Dans le contexte mondial actuel, ça pourrait être d’autres actions», explique M. Hamelin, faisant allusion aux risques de terrorisme.

Réduire le nombre d’intrusions s'avère aussi d’une grande importance pour limiter le nombre de perturbations majeures de service.

En effet, la STM doit couper le courant et appeler les autorités chaque fois qu’elle détecte une personne dans un tunnel, forçant une interruption du service.

Photo Olivier Faucher

«C’est 60% de nos interruptions de plus de cinq minutes qui sont liés à la clientèle. Et une bonne partie d’entre eux, ce sont des intrusions en tunnel. Ça nous fait mal», convient M. Hamelin.

Système de détection désuet

En février 2022, un jeune Montréalais éprouvant des problèmes de santé mentale est décédé après avoir été happé par le métro après avoir couru dans un des tunnels depuis la station Vendôme.

La Coroner Amélie Lavigne avait souligné la désuétude d’un système automatisé de détection des personnes entrant dans les tunnels depuis les stations, ainsi que la facilité d’accéder à ces tunnels, dans son rapport passé inaperçu sur ce décès publié le 5 juillet dernier.

Elle avait également recommandé à la STM de poursuivre son plan d’action pour installer des portes palières sur les quais du métro pour réduire le nombre de décès de personnes s’aventurant dans les tunnels ou tombant sur les rails.

De son côté, la STM a expliqué que le fournisseur qui avait fourni les équipements de détection en 2014 et 2015 n’existe plus, ce qui rend impossibles les corrections au logiciel. Ainsi, le système ne fonctionne plus dans une dizaine de stations, précise M. Hamelin.

«On est en preuve de conception pour un nouveau système et on vise une implantation en 2025», fait-il savoir.

Quant aux portes palières, la STM indique toujours manquer d’argent en raison des contrecoups de la pandémie. Elle avait annoncé l’an dernier avoir reporté à 2031 la réalisation de ce projet.

La STM annoncera également dans les prochains jours une bonification de la visibilité de ses constables spéciaux et de ses agents dans les stations de métro lors du dévoilement de son plan hivernal. Elle avait annoncé en mai dernier ajouter une vingtaine de constables spéciaux supplémentaires en 2023 et 2024.

Dans les tunnels pour leur survie

La hausse des intrusions dans les tunnels du métro témoigne de la détresse d'un nombre croissant d’itinérants à Montréal confrontés au manque de places pour rester au chaud en hiver.

«On peut juste être inquiets. Surtout si c’est une pratique qui se propage, c’est sûr qu’un accident va arriver à moment donné», croit Marie-Pier Therrien, directrice des communications de la Mission Old Brewery.

Photo Olivier Faucher

Cet organisme situé au centre-ville, est bien placé pour savoir que les stations de métro deviennent des lieux pour se mettre à l’abri du froid en hiver pour sa clientèle sans-abri.

La STM estime que l’explosion du nombre de sans-abri, qui est passé à 4600 à Montréal l’an dernier selon un récent rapport sur l’itinérance visible, explique la hausse des intrusions dans les tunnels du métro.

«Dans la période hivernale, c’est encore plus présent. Ils savent qu’ils vont finir par se faire expulser des stations [à la fermeture], donc ils vont chercher un petit peu plus dans le tunnel», a expliqué Patrick Hamelin, directeur, livraison service et expérience client à la STM.

Au lieu de passer la nuit dehors

Catherine Marcoux, organisatrice communautaire Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), croit que ce phénomène témoigne du manque de places pour les personnes en situation d’itinérance à Montréal.

«Si tu es confronté à la perspective de passer la nuit dehors, les gens vont essayer tout ce qu’ils peuvent pour ne pas avoir à faire ça. S’il n’y a pas de place sécuritaire, les gens vont choisir ce qui est le moins dangereux pour eux dans les circonstances.»

Par exemple, le Partenariat pour la prévention et la lutte à l'itinérance des femmes ont fait état de 25 000 refus de demandes d’aide l’an dernier. À Montréal, il existe 1800 places dans les ressources pour sans-abri.

Mme Therrien s’inquiète pour la sécurité des personnes qui trouvent refuge dans les tunnels, où ils s’exposent à être happés par un train et à recevoir une décharge électrique fatale sur les rails du métro.

En mode survie

«Ces gens-là sont en mode survie. Le lien qu’on peut faire, c’est avec l’augmentation des enjeux de santé mentale. En état d’intoxication, ils pourraient ne pas percevoir le danger de faire ça.»

Une des solutions selon elle serait de garder ouvertes certaines stations de métro toute la nuit pour ne pas que ces gens sentent le besoin de se cacher à leur fermeture.

Ceci nécessiterait toutefois du financement supplémentaire pour assurer une sécurité 24 heures par jour et serait une mesure «palliative» par rapport à hausser le nombre de places en ressources, croit Mme Therrien.