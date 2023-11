Une autre nomination douteuse de Valérie Plante: il n’existe pas de bons et de mauvais racismes

Après Dominique Ollivier, qui a mis Valérie Plante dans l’eau chaude avec ses dépenses somptuaires, c’est au tour de Bochra Manaï d’embarrasser la Ville de Montréal.

Cette «commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques» nommée par Plante s’est disqualifiée en assistant à une manifestation empreinte de racisme contre les juifs.

Est-ce que la mairesse va accepter encore longtemps qu’elle demeure en poste pour ne pas déplaire à sa base politique?

Buts louables, mais fonction inutile

Oui, c’est important de consulter les citoyens. Mais il n’est pas nécessaire de les insulter pour y arriver!

Avant d’être présidente du comité exécutif de la Ville, Dominique Ollivier présidait l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), dont le rapport le plus important de son histoire – la consultation concernant la voie Camillien-Houde – a été jeté à la poubelle par Valérie Plante. La mairesse tentait de se montrer vertueuse avec cette consultation, mais en agissant de la sorte, elle a plutôt prouvé la futilité de l’OCPM.

Autre démission incontournable

Ce qui nous ramène à l’attitude de Plante à l’égard de Bochra Manaï...

Lorsqu’il a été révélé qu’en pleine crise au Moyen-Orient, Mme Manaï avait pris part à une manifestation qui attaquait Israël et ciblait le peuple juif, Plante aurait dû agir immédiatement.

Mais elle a plutôt tergiversé et la température est montée.

La nomination de Bochra Manaï à titre de commissaire était une manière pour l’administration Plante de s’inscrire en faux contre la montée de l’intolérance.

C’était une bonne idée en soi, car la loi 21 discrimine ouvertement les minorités religieuses, alors que la CAQ refuse cette évidence reconnue par la Commission des droits de la personne.

Qu’on le veuille ou non, il existe bel et bien du racisme chez nous, notamment dans le système d’attribution des postes de la fonction publique.

Ce n’est pas la première nomination controversée dans un dossier sensible.

Lorsque Justin Trudeau a nommé Amira Elghawaby à titre de «représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie», il y eut un tollé.

Les préjugés entretenus par Mme Elghawaby à l’égard du Québec étaient... intolérables, surtout venant d’une personne censée lutter contre la discrimination!

Prenant acte des réactions suscitées par sa nomination, elle s’était excusée sans ambages.

Après ses excuses sincères, je croyais et je crois toujours qu’elle avait le droit de prouver qu’elle peut agir sans parti pris.

Obligation morale

Il en est tout autrement avec Bochra Manaï, qui persiste et signe.

Sa participation à une manifestation où un prédicateur implorait que les juifs soient tués dépassait l’entendement.

Pour justifier sa présence, elle a expliqué qu’elle considère avoir accompli un devoir humain, un raisonnement qui la disqualifie pour cette fonction, autant que sa présence à cette manifestation.

Mme Plante a beau plaider que «les fonctionnaires municipaux et les commissaires ont un devoir de réserve et on s’attend à ce qu’il soit respecté», ce n’est pas sérieux de laisser Mme Manaï en poste! Elle a perdu toute crédibilité.

Les gestes haineux contre les synagogues et les écoles juives nous concernent tous, au premier chef celle dont le rôle est de lutter contre le racisme.

Le remplacement de Mme Manaï est maintenant devenu une obligation morale incontournable qui incombe à la mairesse.