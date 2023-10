«J’ai choisi l’avenir de mes enfants»: des parents d’élèves à défi lâchent leur job en raison du manque de services dans les écoles

De plus en plus de parents font une croix sur leur carrière en raison des bris de services dans les écoles ou des nombreux rendez-vous pour aider leurs enfants à progresser malgré leurs besoins particuliers.

«J’ai le choix entre travailler et m’occuper de l’avenir de mes enfants. J’ai choisi l’avenir de mes enfants», témoigne Steve Chauvette, 40 ans.

Il est considéré comme inapte au travail en raison d’un trouble du langage, anciennement appelé dysphasie.

Il s’est tout de même toujours débrouillé pour travailler. Il a été concierge dans des écoles, aide-huissier, assistant-gérant dans une épicerie. Il a même grimpé les échelons pour devenir gérant puis formateur chez Tim Hortons, énumère-t-il.

Mais depuis qu’il est père monoparental, il vit de l’aide sociale.

Ses enfants de 7 ans et 4 ans ont eux aussi un trouble du langage, ce qui implique de les accompagner au total quatre fois par semaine pour des séances en ergothérapie et pour des suivis médicaux à l’extérieur de l’école.

À cela viennent s’ajouter les activités de stimulations langagières tous les samedis, en plus des autres rendez-vous ponctuels avec le personnel scolaire, l’audiologiste, le dentiste pédiatrique, la travailleuse sociale, etc.

«Je ne pourrais pas m’absenter d’un travail deux à trois heures par jour. Il n’y a pas d’employeur qui accepterait ça.»

En hausse

Comme lui, des parents dont les enfants ont des besoins particuliers doivent quitter, changer d’emploi ou réduire leurs heures de travail. Il s'agit d'une des nombreuses injustices que vivent ces parents.

Il n’existe pas de chiffres sur le sujet, mais tant la Coalition des parents d’enfants à besoins particuliers que la Fédération québécoise de l’autisme constatent que le phénomène est en hausse depuis la pandémie.

Et ce, malgré le coût de la vie qui augmente.

Cette tendance serait due aux bris de services dans les systèmes d’éducation et de la santé, qui craquent de partout. En raison de la pénurie, beaucoup d’écoles et de garderies n’ont pas toujours le personnel suffisant pour accueillir un enfant qui fait régulièrement des crises ou qui a besoin d’un accompagnement soutenu.

Les parents se font aussi constamment appeler pour venir chercher leur enfant parce qu’il s’est désorganisé.

Adieu, carrière d’ingénieure

«Quand ma fille était en maternelle, je me faisais appeler deux à trois fois par semaine par l’école», raconte Dominique Saumur, une mère de Montréal. Ses enfants de 11 et 8 ans cumulent plusieurs troubles, en plus d’un TDAH.

Elle a donc laissé tomber sa carrière d’ingénieure pour se trouver un emploi moins payant dans le secteur communautaire, mais avec lequel elle a plus de liberté.

M. Chauvette, lui, n’a pas son diplôme d’études secondaires. Il n’a donc pas l’option de se trouver un boulot flexible ou en télétravail.

«Il y a des gens qui jugent, des fois.» Il ne chôme pourtant pas. Il est président du conseil d’administration de l’Association Dysphasie+ et s’implique dans sa coopérative d’habitation, en plus de se dévouer à temps plein aux rendez-vous et ateliers de ses enfants.

«Sans cela, ils ne pourraient pas se développer normalement», s’inquiète-t-il.

Jusqu’à 10 heures de rendez-vous par semaine

Une mère monoparentale a dû se rendre à l’épuisement professionnel avant de réaliser que son emploi du temps «n’avait aucun sens» en raison des rendez-vous de suivi hebdomadaires de sa fille.

«Tu ne m’aurais jamais entendu dire ça avant, mais si [je pouvais me le permettre], je serais maman à la maison», témoigne Marielle* (nom fictif).

Il y a bientôt six ans, elle a accueilli Léa*, une enfant de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ). La fillette de 7 ans est en voie d’adoption. Elle porte déjà le nom de famille de Marielle.

En raison de son début de vie difficile, Léa a des enjeux d’attachement et de gestion des émotions. Elle a tendance à s’opposer aux consignes.

Explosions

Léa a fait des fugues à l’intérieur et à l’extérieur de l’école. Il lui arrive d’exploser. «Il y a un stade où elle ne se contrôle plus.»

Il n’est donc pas rare que Marielle doive quitter une réunion pour aller la chercher, quand toutes les étapes du plan de l’école ont été franchies.

Elle a la chance d’être dans une école où la collaboration avec le personnel est «exceptionnelle», souligne Marielle.

Mais même quand tout va bien, les rendez-vous médicaux, les ateliers d’ergothérapie et les suivis avec la DPJ se succèdent. À l’automne 2022, elle avait entre 3 et 10 heures de rendez-vous par semaine, estime-t-elle.

«Mathématiquement, ça ne fonctionnait plus», explique Marielle, qui était sans cesse en train de tenter de rattraper ses heures de travail le soir.

Elle avait un bon emploi dans le domaine des arts. Elle est tombée en arrêt de travail pendant six mois. «Mon erreur, ça a été de croire que je pourrais poursuivre ma carrière comme si de rien n’était.»

Elle a donc lâché son emploi pour travailler à son compte. Cette option n’est pas parfaite puisqu’elle et sa fille ont besoin d’assurances collectives. «Je cherche une solution.»

Elle apprend à faire confiance

Reste qu’elle a vu les bienfaits de sa disponibilité. Elle est plus patiente quand l’hyperactivité verbale de Léa s’emballe. «On arrive à en rire.»

D’ailleurs, la fillette progresse. Elle est maintenant en 2e année au régulier. «Elle a de très grandes forces.» Elle est de plus en plus mature et apprend tranquillement à faire confiance aux adultes.

Pour la première fois, le service de garde a même accepté qu’elle participe à une sortie, en novembre prochain.

*Noms fictifs. Ni la mère ni la fillette ne peuvent être identifiées en raison de l’implication de la DPJ.