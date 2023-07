Aluminerie Arvida : hausse des émissions de particules fines en 2022 malgré les investissements

Au moment où les Québécois sont plus inquiets que jamais pour la qualité de l'air, l’usine Arvida de Rio Tinto, déjà le plus gros émetteur de particules fines de la province, a augmenté ses émissions en 2022.

En 2022, l'usine vétuste Arvida a recraché dans l’atmosphère quelque 1309 tonnes de particules fines (PM 2,5), contre 1248 tonnes en 2021, selon l’Inventaire national des rejets polluants. Il s'agit d'une augmentation de 4,8%.

C'est aussi le plus haut total depuis 2016 pour cette aluminerie, qui est la huitième émettrice de PM 2.5 au pays.

Il y a encore quelques mois, l’aluminerie affirmait pourtant avoir réduit ses émissions de particules fines de 10% grâce à des investissements de 30 millions de dollars à partir de 2018 pour moderniser ses équipements.

Or, entre les années 2018 et 2022, ses rejets de particules fines ont augmenté de 1,6%, selon nos calculs réalisés à partir des données déclarées par l’entreprise.

Roger Gagnon / Agence QMI

Les particules fines, qui ont fait l’objet d’un dossier de notre bureau d’enquête en février dernier, sont responsables de la mort d’environ 2800 Québécois chaque année. De récentes études ont démontré qu’elles sont mortelles à des concentrations encore plus faibles que l’on croyait.

Avec les feux de forêt intenses que nous connaissons cet été et qui sont une source importante de particules fines, les Québécois sont de plus en plus conscients et sensibilisés à la qualité de l’air.

L’usine Arvida a aussi augmenté ses émissions de PM 10, des particules un peu plus grosses que les PM 2,5. Avec 1671 tonnes, il faut remonter à 2016 pour trouver un total plus élevé.

Que s’est-il passé en 2022?

«[En] avril 2022, les émissions de particules totales (ce qui inclut les particules fines) de deux salles de cuves sur six de l’usine Arvida de Rio Tinto ont été supérieures à la norme mensuelle du ministère de l’Environnement», a fait savoir Vanessa Damha, une porte-parole de Rio Tinto.

Des mesures correctives ont depuis été mises en place pour éviter que la situation ne se reproduise, et le ministère en a été informé, assure le géant de l’aluminium.

«Il est important de noter que les résultats d’émissions sont revenus à la normale dès le mois suivant, soit en mai 2022, et l’ont été pour le reste de l’année», ajoute-t-elle.

D’ailleurs, notre Bureau d’enquête révélait en mai dernier que ministère avait ouvert une enquête pénale pour ces dépassements d’avril 2022.

Rio Tinto pourrait écoper d’amendes salées pouvant varier de 30 000 $ à 6 millions $.

En 2017, elle avait dû payer 10 000$ en sanctions pour ne pas avoir respecté, en octobre 2016, les limites mensuelles de particules. Cette année-là, les émissions de PM 2,5 et PM 10 ont d’ailleurs été particulièrement élevées, selon l’inventaire national.

Or c’est précisément l’année 2016 que l’entreprise a choisie comme référence pour comparer l’évolution de ses rejets de particules.

Inquiétudes

Notre bureau d’enquête avait démontré en mai que la réduction de 10% mise de l’avant par l’entreprise n’était en réalité que de 7,8%, et ce, en utlisant la méthode de calcul de Rio Tinto (soit la moyenne des années 2019 à 2021 par rapport à l'année 2016).

Mais si on prend une année de référence sans dépassements anormaux, par exemple 2017, la réduction est plutôt de l’ordre de 3%.

Roger Gagnon / Agence QMI

Et déjà en 2017, la Santé publique demandait des améliorations importantes. Cette année-là, le directeur général adjoint de la protection de la santé publique au ministère de la Santé, Yves Jalbert, jugeait que l’exposition aux PM 2,5 des populations voisines de l’usine était « préoccupante ».

Il ajoutait qu’il était plus que souhaitable que l’aluminerie, si elle devait être autorisée à poursuivre ses activités au-delà de 2020, mette en place des mesures pour améliorer significativement son bilan d’émissions atmosphérique. Le statu quo était à éviter.

C’est à cette époque que Rio Tinto s’est engagée à réaliser d’importants investissements. De plus, l’usine a annoncé en juin dernier qu’elle installerait 96 cuves moins polluantes dans son complexe de Jonquière. Elles compenseront, à terme, la fermeture des vieilles cuves d’Arvida à partir de 2024.

Reste à savoir si Rio Tinto devra continuer d’utiliser temporairement et en partie ces vieilles cuves polluantes au-delà de 2025, auquel cas le gouvernement devrait accorder une autorisation qui pourrait être assortie de conditions à respecter en termes d’émissions atmosphériques.



Une erreur de taille

L’usine Arvida de Rio Tinto est la plus grande émettrice de particules fines (PM 2,5) au Québec, et ce, depuis plusieurs années. En 2022, une usine québécoise de transformation d’aluminium à Sherbrooke, Ball Technologies avancées d’Aluminium, déclare toutefois des émissions de 13 000 tonnes de PM 2,5. Cela ferait d’elle la plus grande émettrice de tout le Canada, loin devant les autres. En 2021, l’usine Ball déclarait cependant 13 tonnes. L’entreprise affirme qu’il semble y avoir une erreur dans la déclaration de 2022 et des correctifs sont en cours. Une fois la correction apportée, ce sera bel et bien l’usine Arvida qui reprendra la tête du classement québécois.