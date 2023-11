C'est dans le nord de Lanaudière qu'il y a le plus de faillites... au Canada

Au cours de la dernière année, 78 personnes en moyenne ont déposé leur bilan, chaque jour, au Québec. La situation est particulièrement préoccupante au nord de Lanaudière, où l’on compte dans une zone précise le plus grand nombre de dossiers d’insolvabilité au pays, révèlent des données colligées par notre Bureau d’enquête.

«[Dans] tout le nord de Lanaudière, le nord de Saint-Jérôme aussi, [il y a beaucoup de gens] qui vont chercher des services sociaux et qui n’ont pas d’actifs et qui vont déclarer des faillites», commente le syndic Mathieu Roy, du bureau M. Roy & Associés.

En nombre absolu, une zone géographique englobant une partie des régions de Lanaudière et de la Mauricie compte le plus grand nombre de procédures d’insolvabilité au Canada.

Le secteur dont les premières lettres du code postal sont J0K, où se trouvent notamment les villes de Sainte-Julienne, Saint-Calixte et Rawdon, dans Lanaudière, est particulièrement touché.

Le Québec surreprésenté

Alors qu’il a déjà été considéré comme le champion des faillites au Canada, le Québec est encore surreprésenté en matière de dossiers d’insolvabilité au pays depuis la pandémie.

« Historiquement, [...] on a plus recours à la faillite [au Québec] » – Mathieu Roy , syndic M. Roy & Associés Photo Photo tiré du site M.Roy & Associés

À la fin août 2023, le nombre de procédures d’insolvabilité de consommateurs avait bondi de 17,5% sur un an au Québec, selon des chiffres du Bureau du surintendant des faillites.

Tendance à la baisse

Malgré cela, la tendance tend à s’améliorer. En 2019, le Québec affichait un taux d’insolvabilité de 6,3, soit le nombre de faillites ou de propositions aux créanciers par 1000 habitants. La moyenne canadienne s’établissait alors à 4,6. En 2021, le taux d’insolvabilité au Québec était descendu à 3,3, contre 2,9 au Canada.

«Ça a quand même changé le profil. Le reste du Canada, surtout dans l’ouest, ils ont connu une remontée plus rapide qu’au Québec des procédures d’insolvabilité. Ils ont souffert peut-être plus récemment de l’économie», commente Jonathan Roy, directeur administratif chez Pierre Roy et Associés.

Ce dernier souligne qu’historiquement, les revenus personnels étaient plus faibles au Québec qu’en Ontario, ce qui peut expliquer en partie, à son avis, pourquoi il y avait plus de faillites ici.

«On a peut-être un petit peu moins d’éducation financière au Québec», ajoute-t-il.

Le fait que les maisons sont plus chères en Ontario et en Colombie-Britannique explique aussi, selon lui, pourquoi le taux d’endettement est plus élevé dans ces provinces, mais qu’il y a paradoxalement moins de dossiers d’insolvabilité.

La dette hypothécaire peut être considérée comme une «bonne dette», explique-t-il, parce qu’elle est garantie par un actif, contrairement aux dettes de cartes de crédit, par exemple.

