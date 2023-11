«Un fossé s’est creusé, on le voit»: les propriétaires de maisons se sont enrichis énormément comparativement aux locataires

Même si les taux d’intérêt ont connu une augmentation spectaculaire depuis un an, les propriétaires de maisons se sont enrichis énormément en raison de l’augmentation de la valeur de l’immobilier durant la pandémie, constatent des syndics de faillite.

Un écart de richesse abyssal s’est ainsi créé au cours des dernières années entre les propriétaires immobiliers et les locataires, assurent les observateurs.

«Un fossé s’est creusé, on le voit. Il s’est créé deux classes de personnes», remarque Pierre Fortin, de Jean Fortin et Associés.

Malgré un resserrement du marché immobilier depuis mi-2022, le prix médian des maisons au Québec demeurait en augmentation de 64% entre janvier 2020 et juin 2023, selon l’Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec (APCIQ).

En conséquence, les détenteurs d’hypothèques sont en ce moment moins touchés par l’augmentation des défauts de paiement, rapportait la firme Equifax en mars.

« Avant la pandémie, c'était une personne sur cinq qui venait nous voir qui avait une maison. Maintenant, les propriétaires représentent seulement un client sur 20. » – Jonathan Roy , directeur administratif chez Pierre Roy et Associés Photo Photo tirée du site Pierr Roy & Associés

Même si les détenteurs d’hypothèques à taux variable ont plus de mal qu’avant à boucler leurs fins de mois, «ils ont des options», dit Pierre Fortin. Il évoque notamment la possibilité d’effectuer un refinancement ou de vendre un bien.

«Ils ont moins d’argent dans leurs poches, mais ils sont plus riches quand même», explique-t-il.

Il ne faut pas oublier non plus, souligne-t-il, que 45% des propriétaires de maisons au Québec n’ont pas d’hypothèque. Ils sont donc moins affectés que d’autres par l’augmentation des taux d’intérêt.

Difficile pour les jeunes

Parallèlement, le loyer moyen d’un appartement quatre et demie au Québec a augmenté de près de 20% entre octobre 2019 et octobre 2022 (passant de 815$ à 973$ par mois), selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette situation crée une pression financière sur les locataires.

«Le prix des loyers, c’est épouvantable!», juge Stéphanie (nom fictif), une jeune femme de 23 ans qui a fait faillite en 2020.

Elle dit avoir des amis qui sont obligés d’avoir deux ou trois emplois en même temps pour respecter leurs obligations.

Une étude de la firme spécialisée Point2 soulignait en juin qu’il était de plus en plus difficile pour les premiers acheteurs d’accéder à la propriété.

Dans 36 des 50 plus grandes villes au Canada, les locataires n’ont tout simplement plus les revenus nécessaires pour acheter une propriété d’entrée de gamme (starter home, en anglais).

Le fait de détenir de l’immobilier n’assure toutefois pas une protection à toute épreuve contre la faillite.

Mathieu Roy, syndic chez M. Roy et Associés, prédit que les procédures d’insolvabilité devraient commencer à toucher davantage de propriétaires, à mesure que les renouvellements d'hypothèques se font à des taux plus élevés.

«Ce que je prédis, c’est que dans deux ans, on va recommencer à voir plus de propositions de gens de Blainville, Mirabel, près de la 640, des gens qui ont des bons niveaux d’emploi, des actifs, mais qui avec l’inflation, la hausse importante des taux d’intérêt, s’endettent en ce moment. Le monde est en train de reremplir ses cartes», dit-il.

Les conséquences d'une faillite Impact négatif sur la cote de crédit: le pointage de crédit est ramené au niveau R9, soit le niveau le plus bas. Il est donc difficile d’obtenir des prêts et ceux-ci sont offerts à des taux beaucoup plus élevés.

L’information sur la faillite reste au dossier de crédit pendant six ans si c'est une première faillite et pendant 14 ans si c'est une deuxième faillite.

Vous n’êtes pas libéré de toutes vos dettes. Vous devrez vous engager à verser un montant mensuel à vos créanciers.

Obligation de rapporter votre revenu mensuel à votre syndic.

Deux sessions de consultation financière obligatoires avec votre syndic. Source : dettes.ca

En faillite avant 25 ans POURSUIVEZ VOTRE LECTURE

Vous avez un scoop à nous transmettre? Vous avez des informations à nous communiquer à propos de cette histoire? Écrivez-nous à l'adresse ou appelez-nous directement au 1 800-63SCOOP.

À voir aussi :