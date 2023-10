Témoignage: comment j’ai affronté une des pires formes de cancer à 25 ans

Journaliste de données et membre de l’équipe de recherche de notre Bureau d’enquête, Charles Mathieu a combattu en 2023 une grave forme de leucémie. Aujourd’hui en rémission, il nous raconte les épreuves qu’il a traversées dans les derniers mois.

J’ai mis ma vie sur pause il y a six mois, à 25 ans. Et je ne sais toujours pas quand elle reviendra à la normale. Tout s’est arrêté le 18 mars dernier. Le diagnostic était sans appel: leucémie myéloïde aiguë, l'une des pires formes de ce cancer, qui touche surtout les personnes âgées.

Je me suis rendu par un samedi matin froid à l’Hôpital Jean-Talon de Montréal avec des petites taches rouges sur le corps, une fatigue généralisée et un saignement inquiétant dans la bouche.

«Vos globules blancs ont une valeur de 200 000 cellules/mm3, alors que la moyenne se situe entre 4000 et 11 000. Ça ressemble à une leucémie», m’a indiqué le médecin.

Le temps s’est arrêté. Les mots me manquaient. Pendant que ma conjointe avait les larmes aux yeux et pleurait, je fixais le vide. J’étais pratiquement dans le déni.

Je ne comprenais pas ce qui se passait, pourquoi cela m’arrivait maintenant, alors que j’avais le vent dans les voiles dans ma vie professionnelle et personnelle.

Des milliers de questions me traversaient l’esprit. Vais-je mourir? Vais-je m’en sortir? Est-ce que je vais devoir arrêter de «vivre» pendant six mois, un an ou même cinq ans? Rien n’était clair, et rien ne l’a été pendant un bon moment.

Rare chez les jeunes

Mon cas n’est pas unique. Deux Canadiens sur cinq attraperont un cancer au cours de leur vie, et un sur quatre en mourra.

On m’a diagnostiqué une leucémie myéloïde aiguë (LMA), l'une des plus dangereuses, sinon la plus dangereuse des leucémies. En bref, mon système immunitaire laissait croître à trop grande vitesse mes globules blancs immatures, appelés «blastes», dans ma moelle osseuse et mon sang.

Le gouvernement du Québec estime à seulement 11 le nombre de cas de LMA en 2020 chez les jeunes de 18 à 29 ans. Au total en 2020, ce sont 484 cas qui ont été rapportés, surtout chez les 50 à 84 ans.

Ce type de cancer se traite avec de la chimiothérapie et/ou de la radiothérapie et possiblement avec une greffe de cellules souches, qui viendrait remplacer un système immunitaire malade. Dans mon cas, j’ai reçu les trois.

Photo Courtoisie

Système immunitaire à plat

Deux jours après mon arrivée à l’hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal, j’ai commencé un traitement de chimio par intraveineuse qui a duré sept jours.

Je devais par la suite rester à l’hôpital en attendant que mon corps reprenne du mieux. De toute manière, j’étais tellement faible et fatigué que je n’aurais pas pu partir.

La chimio a aussi mis mon système immunitaire complètement à plat, un état qu’on appelle la neutropénie. Seuls ma blonde, ma sœur et mes parents pouvaient venir me visiter, et encore, ils devaient porter un masque et se tenir à distance.

Ce premier traitement a fonctionné et m’a permis d’atteindre la rémission après 30 jours. J’ai été chanceux de recevoir une Nintendo Switch de la part de mon père, ça m’a permis de passer le temps pendant un mois.

J’ai pu sortir deux semaines, aller passer du temps avec ma fiancée et mon chat, et manger tout ce que je voulais après un mois de bouffe d’hôpital. Quel bonheur de déguster du shish-taouk (avec un extra de sauce à l’ail et un pita supplémentaire) trois fois pendant la même semaine.

Photo Léa Groulx-Comeau

Greffe de cellules souches

Pour diminuer les chances que le cancer revienne, j’ai dû subir deux autres traitements de chimio à Montréal, en plus d’une greffe de cellules souches au Centre intégré de cancérologie et à l’Hôpital de l'Enfant-Jésus, à Québec.

Cette greffe a été l'une des épreuves les plus importantes de ma vie. «On donne un traitement comme le tien une fois par année», me disait la pharmacienne chargée de mon dossier. Elle ne blaguait pas.

Le but était de détruire plusieurs types de cellules dans mon sang, pour que ma nouvelle moelle osseuse puisse en générer de nouvelles.

Photo Léa Groulx-Comeau

J’ai fait trois jours de radiothérapie intense, avec deux séances par jour. Puis, après une journée de repos, je devais affronter encore trois jours de chimio très forte.

La fatigue et les nausées étaient pires que tout ce que j’avais subi jusque-là.

Ma sœur était ma donneuse de cellules souches. J’ai presque cru que le bon Dieu existait lorsqu’on me l’a annoncé. Les chances qu’un frère et une sœur soient compatibles à 100% sont entre 20 et 25%.

J’ai reçu les nouvelles cellules souches par intraveineuse le 1er août.

Photo Courtoisie

Les deux semaines qui ont suivi ont toutefois été pénibles. J’ai fait une inflammation dans la bouche qui m’a empêché de manger pendant une semaine et demie. J’ai dû me nourrir avec des boissons protéinées, ce qui m’a permis d’éviter de me faire nourrir par intraveineuse.

J’ai perdu mes cheveux, une bonne partie de ma masse musculaire et la majorité de mon énergie d’avant tout ça.

Soins fantastiques

On entend souvent parler d’histoires d’horreur et d’attente interminable dans les hôpitaux, mais j’estime que j’ai reçu des soins fantastiques.

Après avoir reçu le diagnostic initial, on m’a placé dans une petite chambre en moins d’une heure. Pendant les semaines qui ont suivi, le personnel prenait bien soin de moi et répondait à mes 1000 questions de gars perdu qui n’a presque aucune idée de ce qui s’en venait.

Photo Courtoisie

Le 21 août, après un mois d’hospitalisation, mon état ne me permettait pas encore de rentrer à la maison. Je devais résider à Québec encore deux mois.

J’avais l’impression d’être dans le corps d’une personne de 90 ans. Je ne me reconnaissais plus. Tout était essoufflant, même monter des escaliers.

La récupération se passe bien, mais elle est difficile. Le plus que j’ai pu faire en ce qui concerne l'exercice physique a été une marche de 2,5 km.

Aujourd’hui, j’essaie de retourner m’entraîner en soulevant des haltères de cinq livres.

Photo Courtoisie

Comme une montagne

On m’avait dit que la réadaptation se fait en dents de scie, mais jamais je n’aurais cru que la montagne allait être si haute et si imposante.

Puisque je suis actuellement immunosupprimé, je devrai attendre encore trois à six mois pour manger au restaurant, afin d’éviter les risques de contamination.

C’est néanmoins beaucoup mieux qu’être à l’hôpital. Aussi, techniquement, je n’ai plus de cancer en moi, donc c’est une bonne nouvelle!

Je peux aussi recommencer à travailler progressivement et passer du temps avec mes proches. Je ne pourrai jamais remercier assez ma fiancée, mon père, ma mère, ma sœur, mon frère, mes grands-parents et tout le monde qui m’ont supporté durant mes séjours à l’hôpital. Sans eux, je ne sais pas où je serais.

C’est finalement le 15 octobre dernier que j’ai pu revenir chez moi.

J’ai encore quatre ans et demi à attendre pour être sûr que je suis guéri, mais j’y vais un jour à la fois, et je profite de chaque instant comme si c’était mon dernier. Comme quoi avoir le cancer, ça change complètement la manière dont on voit la vie.