À seulement 39 ans, elle a un foie vieux de... 108 ans

Audrée Descheneaux n’avait que 19 ans lorsqu’elle a reçu le foie d’un octogénaire pour rester en vie. Aujourd’hui mère de trois enfants et athlète, elle espère garder encore longtemps cet organe vieux de... 108 ans.

«Ça surprend, lance en riant la femme de Saint-Robert en Montérégie, quand elle parle de l’âge de son foie. Mais c’est une excellente façon de parler du don d’organe et de rappeler qu’il n’y a pas d’âge pour être donneur. »

«À 88 ans [mon donneur] m’a aidé à avoir trois filles, que je n’aurais pas eues sans lui. Et 7395 jours à vivre», souffle Mme Descheneaux, âgée de 39 ans et qui compte encore les jours depuis sa greffe.

Photo tirée de Facebook

Avec son nouveau foie, Audrée Descheneaux a même participé aux Jeux mondiaux des greffés en athlétisme. Cet été, elle a marché 500 km, de Toronto à Montréal, pour fêter les 20 ans depuis sa greffe.

Un organe qui se renouvelle

Elle espère que son organe a encore des décennies à lui donner. «C’est ce qu’on espère qu’il va se passer», indique le chirurgien spécialisé en transplantation, Dr Prosanto Chaudhury, ajoutant qu’avec une saine hygiène de vie, rien n’empêcherait le foie d’atteindre 150 ans, par exemple.

«Ce qui est unique du foie, c’est qu’il est capable de se renouveler», souligne à son tour Wendy Sherry, infirmière clinicienne pour le don d’organes et de tissus au Centre universitaire de santé McGill (CUSM).

Une personne de 92 ans a déjà fait don de son foie, dit-elle, à propos du record québécois. Tout dépend de l’organe et du régime de vie du donneur.

«C’est ce qu’on souhaite aux gens, d’être donneur tard dans leur vie. C’est extraordinaire», lance Mme Descheneaux.

Peur d’être fragile

Mais à l’époque, elle ne cache pas qu’elle était craintive quand elle a appris l’âge de son donneur.

« J’avais peur d’être faible ou plus fragile, mais je me sens forte et vivante », se réjouit-elle. Les seuls médicaments qu'elle prend sont ceux antirejets pour sa greffe.

Photo tirée de Facebook

Elle se trouvait en voyage à Toronto quand elle a été foudroyée par une hépatite fulminante, un virus s’étant attaqué à son foie. Alors qu’elle se sentait bien la veille, elle a vomi et s’est effondrée le lendemain.

C’est Martin Blyth, qui est aujourd’hui son mari et le père de ses trois filles, qui l’a trouvée et transportée à l’hôpital. Ils s’étaient croisés la veille et ils sont vite tombés amoureux par la suite.

Photo tirée de Facebook

► En 2022, un total de 19 personnes âgées de 71 ans et plus ont fait un don d'organes, selon Transplant Québec. Le 17 octobre est la Journée mondiale du don d'organes.