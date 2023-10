«C’est vraiment un désastre!»: des demandes d'aide alimentaire refusées pour la première fois en 37 ans

L’explosion des demandes d’aide alimentaire force des organismes à refuser des familles pour la première fois en plus de 35 ans. Pendant ce temps, d’autres citoyens se tournent vers les réseaux sociaux afin d’obtenir des denrées pour passer à travers leur fin de mois.

« C’est vraiment un désastre! Le mois dernier, six familles n’ont pas pu obtenir de panier d’aide alimentaire [...], c’est la première fois en 37 ans qu’on doit limiter nos ressources », déplore Tasha Lackman, directrice générale du Dépôt centre communautaire d’alimentation.

L’organisme installé dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce depuis 1986 offre de l’aide alimentaire sous toutes sortes de formes à la population, allant des paniers mensuels au service de soupe populaire en passant par les cours de cuisine. En 2021, l’organisme a offert 7200 paniers de denrées. En 2022, ce nombre a bondi à 10 000 paniers. Cette année, l’organisme prévoit déjà distribuer 19 000 paniers d’ici le 31 décembre. La demande est si forte que depuis un an, la quantité de denrées offerte est réduite du tiers, et depuis juin, les gens inscrits reçoivent un panier plutôt que deux mensuellement.

« Avant, on cuisinait environ 150 repas par jour, maintenant, on [en] sert environ 240 [...], c’est vraiment immense comme augmentation », lance Sébastien Britton, le chef de la soupe populaire du Resto Dépôt.

En mars dernier, Le Journal a discuté avec l'organisme Racine Croisée qui offre de l'aide alimentaire d'urgence à Montréal. Il y a quelques mois, l'équipe craignait d'atteindre un point de rupture qui les forcerait à refuser des gens. Aujourd'hui, il s'agit de leur nouveau quotidien.

« Nos frigos sont vides [...] Toutes les semaines, des gens se présentent à l'organisme et on n'a plus de nourriture [...] Présentement, on va jusqu'à 350 paniers, mais on a 500 familles à couvrir », explique Agnès Mbome, la fondatrice de Racine Croisée, qui planifie déjà une levée de fonds pour pouvoir continuer d'aider les gens dans le besoin.

À travers la province

À Québec, les organismes d’aide alimentaire débordent. Certains, comme La Bouchée généreuse, qui offre 1000 paniers d’aide alimentaire chaque semaine, ont d’immenses files d’attente devant leur organisme lors des jours de distribution.

« C’est notre nouvelle réalité [...] On n’ose pas imaginer les prochains mois, on y va une semaine à la fois, on a peur du moment où on devra refuser des gens, c’est épeurant », évoque Marie-Pier Gravel, directrice adjointe de La Bouchée généreuse depuis 2020.

La situation est critique un peu partout au point où les demandes d’aide alimentaire d’urgence explosent même sur les réseaux sociaux. En effet, de plus en plus de familles font appel à leur communauté pour les aider à passer à travers la fin de semaine ou la fin du mois. À Longueuil, les pages Spotted et Le P’tit creux servent de lieu d’échange entre les gens qui veulent donner et ceux qui ont besoin d’un coup de pouce.

« Le nombre de demandes est cinq fois plus élevé qu’à pareille date l’année passée [...] Il y a déjà 40 familles sur une liste d’attente », explique Steve Tessier, fondateur du P’tit creux, une initiative qui vient en aide aux gens dans le besoin.

On anticipe les Fêtes

Chez Moisson Kamouraska et Moisson Estrie, on s’inquiète déjà de la période des Fêtes qui approche à grands pas et qui s’annonce particulièrement « pénible » cette année. Actuellement, les organismes doivent déjà faire l’achat de denrées pour répondre à la demande.

« J’anticipe énormément la hausse des demandes pour les paniers de Noël, on se demande comment on va faire rendu au temps des Fêtes [...] avec l’inflation, tout le monde à de la misère à arriver. On pense avoir moins de dons, ça va être très intense », explique Louise Chrétien, coordonnatrice des services chez Moisson Kamouraska depuis 10 ans.

Plusieurs endroits ont déjà commencé la planification des paniers de Noël, alors que d'autres continuent d'inviter la population en mesure de le faire à mettre la main à la pâte.

« Chaque personne peut faire une différence [...] Un dollar reçu, c’est un dollar pour lequel on n’a pas besoin de courir pour l'obtenir », a conclu la directrice adjointe de La Bouchée généreuse.

