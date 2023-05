Voyez comment la pandémie a fait baisser les services à la STM

Des centaines de trajets d’autobus en moins, des services pour aînés coupés pour une durée indéterminée, jusqu’à 10 % moins de passages de métro sur les lignes orange et verte : des données obtenues par Le Journal montrent jusqu’à quel point la pandémie a fait mal au transport collectif à Montréal.

Aux prises avec une baisse d’achalandage et un déficit financier qui a grimpé jusqu’à 78 M$ en février dernier, la Société de transport de Montréal (STM) a dû sabrer dans des services bien connus des usagers, entre autres les autobus «10 minutes max», parmi les plus fréquentés de la métropole.

On savait que la pandémie avait fait mal, mais jusqu’à quel point ? Le Journal a obtenu les données sur l’étendue des coupes de services à la STM via la Loi d’accès à l’information. Des coupes qui touchent le réseau de 31 lignes «10 minutes max» de plein fouet, mais qui vont bien au-delà.

Sur une base annuelle, en incluant les ajustements de fin de semaine, le service d’autobus s’est réduit de 5 % entre 2019 et 2022, selon les données obtenues.

En semaine, plus d’une cinquantaine de lignes d’autobus ont subi une réduction de service d’au moins 10 % entre janvier 2019 et 2023, tandis que seulement 10 ont été bonifiées au même niveau.

Parmi les services les plus populaires touchés depuis le début de la pandémie (voir encadrés) :

· L’autobus 105 Sherbrooke effectuait plus de 400 voyages les jours de semaine, un nombre qui a chuté à 258 en janvier dernier (baisse de plus de 35 % en semaine);

· Les passages aux 10 minutes max coupés sur les lignes 427 Saint-Joseph, 80 Du Parc, 97 Mont-Royal et 55 Saint-Laurent (baisse de plus 30 % en semaine);

· Des dizaines de voyages de moins par jour de semaine sur la lignes 168 et 178 vers L’Île-des-Sœurs (baisse de plus de 25 %)

· Des centaines de trajets de moins sur les lignes 10 minutes max 18 Beaubien, 121 Côte-Vertu,141 Jean-Talon Est et 44 Armand-Bombardier (baisse de plus 20 %);

· La fréquence des express Lachine, Henri-Bourassa, Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles et Saint-Michel diminuée d’environ 15 %.

Et le métro ?

Le métro n’a pas été épargné. Le Journal a obtenu le nombre de kilomètres parcourus sur les lignes bleue, jaune, orange et verte du métro entre les mois de janvier 2019 et 2023.

Sur les quatre lignes confondues, les voitures du métro de Montréal avaient parcouru près de 4 millions de km de moins en 2020 qu’en janvier 2019, quand les wagons s’étaient vidés avec le premier grand confinement.

Depuis, le service n’est jamais revenu à la normale. Dans le cas des voitures de la ligne orange – la plus fréquentée –, le nombre de kilomètres parcourus a diminué de 8 % et sur la ligne verte, il a diminué de 11 % entre les mois de janvier 2019 et 2023.

Il n’y a que sur la ligne jaune que le service a augmenté dans le cadre des mesures d’atténuation des travaux du tunnel Louis-Hyppolite-Lafontaine, qui ont commencé en novembre dernier.

Un frein pour relancer le transport en commun

La baisse de service dans le métro et l’autobus pourrait freiner à long terme le redéveloppement du transport collectif en décourageant les gens à délaisser la voiture pour le transport collectif, estiment des experts.

«Quand on diminue la fréquence de 30%, on passe d’une fréquence où l’usager n’a pas à se soucier de l’horaire de son bus à l’arrêt à une fréquence qui demande beaucoup plus de planification. C’est là qu’on devient moins attractif par rapport à la voiture », croit Blaise Rémillard, responsable transport et transport au Conseil régional de l’environnement.

En avril, la fréquentation du service de métro et d’autobus de Montréal stagnait toujours à 74% de son niveau prépandémique.

«On a moins de demande alors c’est normal qu’on essaie de recalibrer l’offre », réagit Jean-Philippe Meloche, professeur et directeur de l’École d’urbanisme de l’Université de Montréal.

Il estime que la STM doit repenser le transport en commun après le « choc » de la pandémie, une tâche qui s’annonce ardue puisque le passé n’est pas garant de l’avenir.

« Les gens ne se déplacent plus comme en 2019. Ce ne sont plus les mêmes trajets, les mêmes origines et les mêmes destinations. Le centre-ville est beaucoup moins utilisé pour le travail. La mission du transport en commun n’est plus la même qu’avant», dit-il.

La STM se défend

La STM a décliné notre demande d’entrevue avec la directrice générale, Marie-Claude Léonard.

Une porte-parole, Isabelle Tremblay, s’est défendue en parlant d’une offre de service « optimisée » dans le métro, avec des coupures avant et après l’heure de pointe qui n’ont pas d’incidence sur la « capacité de prendre des gens ».

« On a suffi à la demande. Il n’y pas de classe sardine », a-t-elle expliqué.

Elle rappelle que la STM pourra maintenir le service planifié dans le budget 2023, Ce mois-ci, la STM avait annoncé qu’un certain retour à l’équilibre lui permettrait de bonifier l'offre de service d'autobus de 3% par rapport à l'automne 2022.

La fréquence du métro restera pour sa part la même, la STM ayant préféré investir dans la propreté et la sécurité du réseau.

Certains des autobus les plus touchés

427 Saint-Joseph -50%, 38 trajets de moins par jour en semaine

80 du Parc -35%, 83 trajets de moins par jour en semaine

105 Sherbrooke -35%, 143 trajets de moins par jour en semaine

406 Express Newman -35% 64 trajets de moins par jour en semaine

103 Monkland -27% - 56 trajets de moins par jour en semaine

(Nombre de voyages les jours de semaine entre janvier 2019 et janvier 2023)

Moins de service dans le métro

Ligne orange – 8%

Ligne verte -10%

Ligne bleue -9%

Ligne jaune +27%

(Nombre de km parcourus par les voitures au mois de janvier 2023 par rapport à 2019)