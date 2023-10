«Ça fait 30 ans que j’essaye de perdre du poids»: une femme de la Rive-Sud plaide pour la gratuité des médicaments contre l'obésité

Une femme de la Rive-Sud, incapable de perdre du poids malgré des années d’efforts, implore le gouvernement de reconnaître l’obésité comme une maladie chronique et de rembourser les médicaments tels que l’Ozempic pour maigrir.

«J’ai tout essayé, souffle Lynda Lalande, âgée de 60 ans. Ça fait 30 ans que j’essaye de perdre du poids. Des années que je répète “dites-moi quoi faire et je vais le faire”, sans succès. Il faut qu’il y ait autre chose.»

Cette résidente de Varennes estime que le médicament Ozempic, conçu contre le diabète, mais permettant une perte de poids, est sa seule chance de retrouver une bonne santé. Mais à l’aube de la retraite, après une carrière dans les assurances, elle ne voit pas comment elle pourrait se payer les injections pouvant aller jusqu’à 500 $ par mois selon les doses.

«Miraculeux»

Mme Lalande raconte avoir commencé à prendre du poids à la fin de la vingtaine, même si ses habitudes de vie n’avaient pas changé. Elle est suivie par une nutritionniste, elle s’est entraînée au badminton, en plus de pratiquer la danse sportive, mais sans jamais perdre une livre.

Jusqu’en 2020, quand son médecin lui a prescrit deux médicaments pour contrôler le taux de sucre dans son sang, soit le Janumet et Metformin, qui sont toutefois la même molécule.

«C’était miraculeux, je me suis dit “câline, il y a enfin quelque chose qui marche”. Pourtant, je faisais la même chose que depuis 30 ans», se rappelle-t-elle, ajoutant avoir perdu 58 livres.

Son diabète a ensuite disparu complètement, dit-elle, arrêtant ainsi les deux médicaments.

«Mon système s’est affolé. Tout est revenu, j’ai repris le poids, ma pression a remonté, se désole-t-elle. Tout le monde se tirait les cheveux, parce que je faisais exactement les mêmes choses.»

Elle soutient qu’elle ne peut pas reprendre les deux médicaments qui lui avaient permis de perdre du poids, car c’était une erreur de son médecin de l’époque de les jumeler à des doses trop élevées.

Son diabète n’est pas assez important pour que le médicament Ozempic soit couvert. Une demande pour médicament d’exception lui a récemment été refusée.

Mais elle prend actuellement près d’une dizaine de pilules pour contrôler son taux de sucre et sa pression artérielle.

Jusqu’en dialyse

Son hypertension menace aussi ses reins et Mme Lalande craint d’aboutir en dialyse, où elle deviendrait alors un plus lourd fardeau sur le système de santé.

Mais elle sait que si elle perdait du poids, elle aurait de meilleures chances de retrouver une bonne santé. «Je n’avais plus rien!» dit-elle, lorsqu’elle avait perdu près de 60 livres.

«Je ne suis pas la seule qui fait attention [à ce qu’elle mange], je ne suis pas la seule qui fait de l’exercice [...]. Il y en a des gens comme moi qui ont tout essayé... », laisse-t-elle tomber.

Un engouement lié aux lacunes du système de santé

L’engouement pour des médicaments comme l’Ozempic, afin de perdre du poids, témoigne des lacunes du système de santé pour aider les patients obèses, estime une médecin spécialiste.

«Ne vous demandez pas pourquoi il y a un engouement pour ces médicaments. Ça dénote aussi le manque de prise en charge et les gens qui sont désespérés par rapport à leur situation», lance la Dre Marie-Philippe Morin, spécialiste en médecine interne et bariatrique à l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ).

«C’est faux de dire que les patients souffrant d’obésité sont tous des paresseux. Mais ils n’ont pas beaucoup d’option, d’encadrement et ils vivent beaucoup de stigmatisation», poursuit-elle.

Comme spécialiste, elle trouve avoir «vite les mains liées» et manquer d’outils pour aider les patients pour les suivis en nutrition ou kinésithérapie ne fonctionnent pas.

Selon elle, le système de santé se prive d’une aide précieuse en excluant de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) tous les médicaments liés à la perte de poids.

«Ce n’est pas magique, mais de la bonne façon, c’est certainement un outil», plaide la Dre Morin, ajoutant qu’il faut une volonté politique.

«Il y a des gens qui ne seront jamais capables de perdre du poids juste avec l’alimentation», renchérit la nutritionniste Élisabeth Cerqueira de Nutrisimple, ajoutant que des facteurs hormonaux peuvent avoir un impact.

Pour sa part, la médecin de famille Patricia Doucet souligne que tous les obèses ne sont pas nécessairement en mauvaise santé.

Mais elle croit au remboursement de ces médicaments dans les cas de comorbidités et de problèmes causés par le surpoids, y voyant une économie pour le réseau si ces patients sont pris en charge.

Photo Hugo Duchaine

Publicités épouvantables

Le Dre Doucet qualifie cependant «d’épouvantables» les publicités répandues du fabricant d’Ozempic et de ses dérivés en pilules, comme le Rybelsus.

«Il y a un risque de dérapage», dit-elle, voyant des gens de 170 lb la consulter pour perdre 20 lb.

«C’est un contrat à vie, parce que si on l’arrête, on reprend du poids», met-elle en garde.