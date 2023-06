Citoyens invités à financer un robot «révolutionnaire»: une collecte de fonds d’une fondation d’hôpital suscite un malaise

Une collecte de fonds d’une fondation d’un hôpital de Longueuil pour l’achat d’un robot révolutionnaire d’un million $ suscite un malaise en laissant croire que les délais de chirurgie dépendent de l’achat d’équipement, selon certains.

Le Dr Hai Nguyen, chirurgien orthopédiste à l’Hôpital Charles-Le Moyne, a demandé à la fondation de l’hôpital d’acquérir le robot, qui coûte plus d’un million $. Dans la campagne publicitaire en ligne, lancée il y a deux mois, il souligne que les patients attendent presque deux ans et demi pour être opérés, et « arrivent dans [s]on bureau en pleurant », lit-on.

Ressource inestimable

«Denise attend pour une prothèse du genou depuis plus d’un an. Elle vit toute seule. [...] Son genou lui fait mal jour et nuit. Elle tombe tout le temps», cite-t-il en exemple.

Selon le docteur, des gens désespérés vendent leur auto pour se faire opérer à grands frais au privé. À noter que le Dr Nguyen opère lui-même au privé, à Laval.

«Le robot est l’élément manquant pour augmenter notre capacité opératoire!», indique la publicité.

La liste d’attente en orthopédie est de loin la pire au Québec (plus de 37 000 patients).

Selon le Dr Nguyen, le robot permet plus de précision et moins de douleur postopératoire. En une journée, il permet d’opérer en moyenne un patient de plus. Selon ce dernier, seuls un ou deux hôpitaux publics en ont un.

«C’est une ressource inestimable, dit au Journal le Dr Nguyen, qui utilise un tel robot au privé. Ça nivelle la performance, tout le monde devient bon.»

Or, cette campagne suscite un malaise.

«On met sur le dos des donateurs l’efficacité opératoire. Comme si on dit: si vous ne donnez pas, il n’y aura pas d’amélioration des listes d’attente», réagit la Dre Véronique Godbout, présidente de l’Association des orthopédistes du Québec.

«Mais, l’efficacité, c’est plein de facteurs. Et il y en a plein qui sont au niveau administratif. C’est l’hôpital qui est responsable de ça», ajoute-t-elle.

Pression sur les patients

«C’est malhonnête. Le vrai problème d’efficacité, c’est le manque de personnel!, croit aussi Bryn Williams-Jones, professeur à l’école de santé publique de l’Université de Montréal. Ce n’est pas vrai que c’est un robot la solution.»

À noter qu’un projet d’agrandissement du bloc opératoire (plus de 400 millions $) se fait attendre depuis plusieurs années à cet hôpital. M. Williams-Jones déplore aussi le ton «manipulateur» en jouant sur le sentiment de culpabilité.

«On met de la pression sur des gens déjà vulnérables. Vont-ils dépenser de l’argent en espérant bénéficier de la machine? C’est le danger de ce marketing pas transparent.»

À ce sujet, le Dr Nguyen répond que les gens sont libres de donner.

«Il n’y a aucune obligation, dit-il. Mais s’ils contribuent à rendre le système meilleur [...] c’est quelque chose qui vaut la peine.»

Selon lui, l’appareil sera disponible d’ici la fin de l’année. La direction de la fondation et de l’hôpital n’ont pas répondu au Journal.