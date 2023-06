«C’est une situation tout à fait invivable»: la pire pénurie de médecins de famille frappe les CHSLD de Montréal

Une crise «invivable» frappe de plein fouet les CHSLD de Montréal, alors qu’un record de près de 1000 résidents vulnérables et âgés se retrouveront bientôt sans médecins de famille, et risquent à tout moment d’embourber les urgences.

«Ça fait longtemps qu’on dit qu’on va frapper un mur, mais là on est dedans et pas à peu près, constate le Dr Michel Vachon, président de l’Association des médecins omnipraticiens de Montréal (AMOM). C’est une situation tout à fait invivable, c’est un état de crise à Montréal actuellement.»

Environ 700 résidents de Centres d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Montréal n’ont présentement pas de médecins de famille attitrés.

Au moins 1000 orphelins

Selon l’AMOM, de 300 à 400 autres patients se retrouveront dans la même situation d’ici quelques semaines, pour un total de 1000 ou plus. C’est du jamais vu, selon l’Association.

Bien que la pénurie de médecins de famille frappe tout le Québec, les aînés en CHSLD en sont encore plus durement touchés. Démence, infection, problème de mobilité: toutes sortes de raisons nécessitent des consultations médicales urgentes.

«Ce sont des patients hyper malades, sinon ils ne seraient pas en CHSLD, souligne la Dre Miren Ferland, qui travaille dans le domaine à Montréal depuis 20 ans. Si tu veux faire une bonne job, ça demande une bonne implication.»

Lorsqu’ils n’ont pas de médecin de famille, les patients sont vus par les infirmières sur place.

«Elles prennent les bouchées doubles, avoue M. Vachon. On éteint des feux tout le temps.»

Or, dans les cas graves, ces patients orphelins risquent à tout moment de se retrouver dans une ambulance en direction de l'hôpital.

«Malheureusement, ça peut entraîner des transferts inutiles en hôpital, avoue le Dr Sylvain Dion, vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Ils décompensent et ce n’est pas à leur avantage.»

«C’est invivable à moyen terme, faut régler la crise», ajoute M. Vachon.

La plupart des médecins de famille qui travaillent en CHSLD le font à temps partiel. Or, ils sont souvent en fin de carrière. Quelques départs à la retraite ou en maladie suffisent pour déstabiliser l’offre de soins.

Médecins très âgés

Pour régler la crise, l’AMOM juge avoir besoin de huit ou neuf médecins à temps plein, ou d’une trentaine à temps partiel. De nombreux appels à l’aide ont été faits dans les derniers mois, mais les résultats ne sont pas au rendez-vous.

«On regarde tout, on fait des appels à tous, mais on a des réponses au compte-gouttes», note M. Vachon, qui déplore que cette pratique soit moins attirante et pas assez payante.

«On est en pénurie chronique parce que c’est un secteur difficile, avoue Dre Ferland. Ce n’est pas facile d’intéresser les jeunes.»

La FMOQ soutient même avoir créé une cellule de crise avec le gouvernement et demandé que des médecins de famille du privé puissent exceptionnellement venir prêter main forte. Deux avaient d’ailleurs levé la main.

«La réponse qu’on a eue, c’est qu’on ne peut pas faire ça, se désole le Dr Dion. Mais, il faut prendre tout ce qui passe.»

Selon la FMOQ, la crise actuelle devrait se résorber en novembre prochain, avec l’arrivée d’une cohorte de nouveaux médecins à Montréal.

Il y a 15 000 lits de CHSLD à Montréal, selon l’AMOM.