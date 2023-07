«On devient des commerçants. Il y a une dérive au Québec!»: Pas moins de 150 médecins sont passés du public au privé l’an dernier

Pas moins de 150 médecins spécialistes ont quitté le réseau public temporairement pour soigner des malades au privé, à grands frais, depuis un an. Plus populaire que jamais, cette stratégie payante choque des patients et collègues.

«C’est frustrant de rentrer dans un bureau de médecin et de se faire dire: “Si vous venez au privé, en deux semaines vous allez être opérée!”», déplore Sylvie Hébert, une patiente de Shawinigan qui attend une chirurgie au bras depuis 2018.

Récemment, une infirmière du réseau public s’est même fait proposer par son employeur de payer les frais pour faire soigner sa blessure plus vite au privé.

«Je sais que c’est plus rapide au privé et qu’on veut ravoir le monde au travail, mais c’est un peu aberrant», dénonce-t-elle sous le couvert de l’anonymat par peur de représailles de son employeur.

Virage au privé

Les histoires de patients qui naviguent dans une médecine à deux vitesses sont nombreuses au Québec.

Depuis un an, 150 médecins spécialistes se sont désaffiliés de la Régie de l’assurance-maladie du Québec (RAMQ) au moins une fois avant d’y revenir, a compilé Le Journal.

Le phénomène prend de l’ampleur depuis quelques années, avec l’essor des cliniques privées. En 2015, la première fois que Le Journal a fait l’exercice, seulement neuf médecins spécialistes avaient fait un saut au privé.

Médecins désaffiliés

2015: 9

2016: 19

2017: 40

Mars 2020- été 2021: 71

Mai 2022-avril 2023: 150

Légale, la stratégie permet d’aller travailler une semaine ou plus dans le réseau privé, et d’y soigner des patients prêts à payer le fort prix (jusqu’à 20 000$ pour une chirurgie).

Généralement, le patient est opéré en quelques semaines, plutôt que des mois (voire des années) d’attente au public. Pour les gens qui ont les moyens financiers, cette avenue peut s’avérer intéressante pour retrouver la santé rapidement. Des médecins de toutes sortes de spécialités font ce va-et-vient.

Or, selon plusieurs, ce stratagème permet le recrutement de patients du public à des fins lucratives.

«On devient des commerçants, avoue un spécialiste qui déplore cette façon d’opérer. Il y a une dérive au Québec.»

«C’est évident que l’attente dans le réseau public permet à certains médecins de jouer un peu sur le sentiment d’anxiété et d’urgence des patients pour aller au privé», croit aussi un orthopédiste.

L’Association d’orthopédie du Québec (AOQ) entend aussi ces histoires de médecins qui offrent à leur propre clientèle de payer pour les opérer au privé.

Photo fournie par le CHUM Véronique Godbout

Présidente de l’Association d'orthopédie du Québec

«On ne cautionne pas ça du tout, et ça nous inquiète», réagit Dre Véronique Godbout, présidente de l’AOQ.

En effet, un médecin ne peut pas se placer en conflits d’intérêts et doit être transparent en proposant toutes les options possibles, confirme le Collège des médecins du Québec. Par exemple, un spécialiste ne peut pas gonfler sa liste d’attente ou diriger son patient vers sa propre clinique privée.

Fait marquant: 40 orthopédistes se sont désaffiliés au moins une fois depuis un an, soit 10% d’entre eux. En 2017, ils étaient seulement trois.

«On n’encourage pas nos membres à se désaffilier pour aller au privé. Sauf qu’en même temps, les hôpitaux ne sont pas capables de donner du temps opératoire», nuance Dre Godbout.

Présentement, 36 507 patients attendent une chirurgie orthopédique, dont 4584 depuis plus d’un an. Il s’agit de la plus longue attente au Québec.

Attendre ou payer

Selon le regroupement Médecins québécois pour un régime public, cet essor confirme la dérive vers la médecine à deux vitesses.

Photo gracieuseté Isabelle Leblanc

Porte-parole, regroupement Médecins québécois pour le régime public

«Les patients sont très fâchés et résignés. Ils attendent ou ils paient», résume la Dre Isabelle Leblanc, porte-parole.

«C’est l’apogée de la médecine à deux vitesses. Si les gens peuvent payer 15 000$, 20 000$, 30 000$, ils vont passer avant ceux qui en ont plus besoin», ajoute-t-elle.

Par courriel, la Fédération des médecins spécialistes du Québec écrit que la priorité est de soigner au public, et n’encourage pas les médecins à diriger des patients vers le privé.

Les règles doivent être resserrées

Les règles de désaffiliation doivent être resserrées pour mettre fin à la médecine à deux vitesses, demande le Collège des médecins du Québec.

«Les règles permettant l’alternance entre les régimes public et privé doivent être raffermies pour éviter qu’un médecin puisse offrir presque simultanément un même service au public et au privé, et ainsi engendrer des situations de médecine à deux vitesses», écrit le Collège dans un mémoire déposé récemment à l’Assemblée nationale.

En effet, les règles actuelles permettent aux spécialistes de se désaffilier plusieurs fois par année, soit tous les 30 jours autant de fois qu’ils le souhaitent.

Se désaffilier, un jeu d’enfants:

1. Un médecin remplit un formulaire de la RAMQ en ligne, qui prend effet après 30 jours.

2. Après 30 jours, le médecin commence à travailler dans le privé pour un minimum de huit jours.

3. Lorsqu’il souhaite revenir au public, le médecin envoie un nouvel avis à la RAMQ et revient au public huit jours plus tard.

Selon plusieurs, ce va-et-vient pourrait être complètement éradiqué simplement en augmentant la durée minimale de désaffiliation à trois mois ou six mois.

«Ça serait facile à régler ce problème-là, croit un médecin spécialiste. Les gens choisiraient leur camp, et on ne pourrait pas jouer dans les deux plates-bandes en même temps.»

Dans son mémoire, le Collège des médecins déplore aussi que ce système nuise aux ressources disponibles dans les hôpitaux. Une préoccupation partagée par l’Association d’orthopédie du Québec.

«Si la moitié du service se désaffilie, couvrir les activités de l’hôpital devient compliqué, avoue Dre Véronique Godbout, présidente. Si l’erre d’aller continue, ça pourrait devenir un enjeu.»