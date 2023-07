Ce prof fait Montréal-Drummondville depuis 30 ans pour aller travailler

Un enseignant de Drummondville bientôt retraité qui fait la route jusqu’à Montréal tous les jours pour aller travailler depuis bientôt 30 ans constate que le trajet lui prend aujourd’hui une heure de plus pour se rendre à bon port à cause des travaux du pont-tunnel.

L’heure de la retraite a bientôt sonné pour Michel Pellerin, un professeur de 6e année qui enseigne à l’école primaire Ahuntsic depuis presque 30 ans, alors qu’il habite 110 km plus loin, à Drummondville.

Ce qui lui prenait moins de 3h il y a 30 ans, aller-retour, lui prend aujourd’hui près de 4h. Les travaux du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine, qui ont débuté en octobre dernier, ont prolongé d’environ 60 minutes par jour son trajet habituel.

«Quand ils ont annoncé les rénovations à l’automne, je me suis mis à paniquer. J’ai réfléchi à différents itinéraires, j’ai même pensé à prendre le traversier de Sorel ou à passer par Trois-Rivières», explique celui qui a finalement opté pour la rue Saint-Denis, qu’il traverse d’un bout à l’autre de la ville.

Changements

C’est que depuis 2006, il embarque une quinzaine de covoitureurs par semaine pour lui tenir compagnie et quitte Drummondville sur le coup de 5h du matin.

Au fil des années, il a même eu la chance d’embarquer une mère et sa fille plusieurs années après. Malgré la compagnie, la route est devenue de plus en plus longue à partir du début des années 2000.

«Avant, je quittais Montréal à 15h10 et j’arrivais chez moi à 16h30 au plus tard. Maintenant, je peux arriver une heure plus tard», observe Michel Pellerin, pour qui il ne reste plus qu’un an à endurer le trajet.

Outre les nombreux travaux qui ont pris place sur l’autoroute 20 et dans la métropole, c’est le changement de comportement des gens depuis la pandémie qui l’a le plus frappé.

«Je vois que depuis 3 ou 4 ans il y a énormément de rage au volant [...] au point de se faire crier des bêtises par la tête», souligne-t-il.

Quand le professeur prendra sa retraite le 22 juin 2024, il aura passé 420 000 heures dans sa voiture et conduit plus de 1 200 000 kilomètres dans une année.

Alors que la retraite arrive à grands pas, l’enseignant se trouve chanceux d’avoir pu vivre cette grande aventure avec le soutien de sa conjointe. Malgré une passion évidente pour l’enseignement, il ne peut s’empêcher de s’inquiéter pour l’avenir de sa profession et il espère qu’elle retrouvera ses lettres de noblesse. Il n’exclut d’ailleurs pas de faire quelques journées de remplacements, «pourvu que ce soit à Drummondville»!