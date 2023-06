Des voitures trop faciles à voler

Voler une voiture est devenu un jeu d'enfant au Québec en raison des avancées technologiques, préviennent des experts, alors que la valeur des réclamations et le nombre de méfaits atteignent des sommets, a appris Le Journal.

Hier encore, un vaste réseau de trafiquants de véhicules volés a été démantelé dans la région de Québec, une situation qui ne surprend pas en voyant les chiffres du Bureau d’assurance du Canada.

Le nombre de véhicules volés annuellement au Québec a varié entre 4440 et 5521, de 2016 à 2020. En 2021, il a explosé à 8139, avant de bondir à 10 505 l’an dernier.

Pire encore, le coût total des réclamations pour vol est passé de 80 millions $ en 2016 à 372 millions en 2022. Une facture salée qui se répercute sur les primes que paient les assurés.

Deux experts dénoncent la facilité avec laquelle les véhicules – connectés à des clés intelligentes et des applications téléphoniques – peuvent être volés aujourd’hui.

«Une personne ayant trois heures à investir dans l’étude de vidéos en ligne et 400$ pour de l’équipement disponible auprès de nombreux vendeurs en ligne aura tout ce dont elle a besoin pour être un voleur», regrette Ryk Edelstein, de 5-L Technology, une entreprise de Montréal spécialisée dans la contre-surveillance.

Est-ce que la technologie ne facilite pas trop la tâche aux voleurs?

«La réponse, c’est un oui fracassant. La clé intelligente est une commodité très appréciée des automobilistes, mais aussi des voleurs. Leur modus operandi est de beaucoup facilité. Ce n’est pas étranger au fait qu’il y a eu une recrudescence ces dernières années», opine Jesse Caron, expert automobile au CAA-Québec.

L’organisme a publiquement dénoncé cette situation dans le passé.

«Selon la méthode de mise en œuvre, les clés intelligentes peuvent offrir peu de sécurité. Tant que la méthode existante d’enregistrement des clés auprès de l’unité de contrôle du véhicule est en place, le risque subsistera», avance M. Edelstein.

«Le problème ne peut être résolu que lorsque le processus d’authentification de l’utilisateur légitime du véhicule peut être effectué, de sorte que les informations d’identification ne peuvent pas être interceptées et rejouées, usurpées ou décodées», précise-t-il.

Si auparavant certains constructeurs ont fait face à un certain moment à des problèmes de sécurité, aujourd’hui, les failles ne sont plus l’apanage d’une seule marque.

«Avant, certains véhicules avaient des faiblesses. À une époque [vers 2008], les portières des Mazda 3 pouvaient être déverrouillées avec un coup de poing. On en voyait beaucoup avec des bosses. Maintenant, les clés intelligentes et les interfaces sont conçues par des compagnies tiers», ajoute Jesse Caron.

Les téléphones mieux conçus

Pour Ryk Edelstein, «votre téléphone portable est mieux protégé que votre véhicule», non grâce à l’utilisation possible d’un code d’accès ou de données biométriques, «mais plutôt en raison du système derrière».

«Le téléphone portable est un système intégré comprenant de nombreuses fonctionnalités de sécurité, y compris, dans de nombreux appareils, une fonctionnalité appelée Environnement d’exécution de confiance (Trusted Execution Environnement ou TEE). Son seul but est de fonctionner comme une enclave isolée pour traiter les processus de sécurité cryptographiques pour assurer à la fois les communications sécurisées entre l’appareil et les ressources externes, ainsi que pour la gestion du chiffrement des données stockées dans l’appareil», affirme-t-il.

Riposte

Mais pour Denso International America, filiale de Denso – deuxième plus grand fournisseur de pièces pour l’industrie automobile –, les clés qu’elle produit pour de nombreux constructeurs sont sécuritaires.

«La sûreté et la sécurité ont été primordiales quand nous avons développé notre technologie de clé numérique de pointe, ses sept dernières années. Nous avons intégré des protections de sécurité avancées dans notre solution et avons conçu nos solutions de nouvelle génération pour répondre à la norme de clé numérique du Car Connectivity Consortium (CCC). Denso s’appuie sur l’ultralarge bande [ULB] et la cryptographie de pointe de la norme CCC pour créer des solutions robustes, sécurisées et transparentes pour l’accès passif des véhicules», a déclaré Andrew Rickerman, des relations publiques de Denso International America.

Un fléau

Durant la fin de semaine de la fête des patriotes, Ryk Edelstein a probablement déjoué une importante tentative de vol chez un concessionnaire de la région de Montréal

«Il voulait trouver la source d’interférences empêchant tous les porte-clés de communiquer avec leurs véhicules respectifs. Nous avons immédiatement identifié une attaque par relecture [le signal d’une clé est d’abord brouillé, ce qui force l’automobiliste à appuyer à nouveau, le temps d’enregistrer le signal] et avons averti le concessionnaire d’être sur ses gardes.»

Les criminels ont pu s’emparer d’un véhicule le lendemain matin avant que M. Edelstein n’arrive sur les lieux et ne trouve l’appareil enregistrant les données des clés.

Par ailleurs, le Service de police de Saguenay a publié un communiqué le 26 juin indiquant une importante recrudescence des vols sur son territoire. Depuis le 31 mai, 13 véhicules ont été volés. Cependant, il semble y avoir eu d’importantes négligences, puisque non seulement 11 des véhicules n’étaient pas verrouillés, mais, en plus, les clés se trouvaient dans l’habitacle.

Vols de véhicules au Québec

ANNÉE NOMBRE COÛT MOYEN COÛT TOTAL 2016 4440 18 108 $ 80,4 M$ 2017 5521 19 491 $ 107,6 M$ 2018 4972 22 327 $ 111 M$ 2019 5227 23 653 $ 123,6 M$ 2020 5420 28 469 $ 154,6 M$ 2021 8139 29 644 $ 241,3 M$ 2022 10 505 35 431 $ 372,2 M$

DE 2016 À 2022

Le nombre de véhicules volés a été multiplié par 2,4

Le coût moyen de chaque réclamation a été multiplié par 2

Le coût total des réclamations a été multiplié par 4,6

Source: Bureau d’assurance du Canada