«On voit un paquet de comportements aberrants»: les caméras de bord, une petite révolution pour les camionneurs

Les camionneurs et compagnies de transport se sentent beaucoup plus rassurés sur la route maintenant que leurs poids lourds sont équipés d’une caméra attachée à leur pare-brise.

«Ça là, c’est ce qui m’enlève beaucoup de stress», explique Sylvain Bouchard, un camionneur de 47 ans, en pointant sa dashcam.

CLARA LOISEAU, LE JOURNAL DE MONTRÉAL

S’il avoue avoir d’abord été plutôt réticent à l’idée d’avoir une caméra dans son habitacle qui observe ses moindres faits et gestes, aujourd’hui, il ne regrette pas du tout d’avoir cet outil qui filme en continu.

«Elle caméra enregistre 30 secondes avant et 1 minute après un freinage sec, un virage sec ou lors d’une collision par exemple», explique-t-il.

Comme Sylvain Bouchard, de nombreux camionneurs confient être souvent pointés du doigt lors d’accrochages ou d’accidents.

66% Entre 2007 et 2011, lors d’accidents mortels impliquant au moins un véhicule lourd, ce sont les autres usagers de la route qui étaient responsables dans 66% des cas, selon les données compilées par un comité d’analyse, indique la SAAQ.

«On est gros et impressionnants, donc on fait peur. On dit souvent que c’est de notre faute», ajoute Serge Larue, ex-camionneur, aujourd'hui formateur pour une compagnie de transport.

Un témoin important

La caméra de bord devient donc un témoin important, affirme Marie-Ève Vaillancourt, une camionneuse de 41 ans, qui avoue se sentir plus en sécurité sur la route grâce à cette technologie.

«Ça permet de montrer qu’on a bien conduit», explique celle qui conduit un poids lourd depuis un an et demi.

Pour Serge Larue, la caméra est devenue un outil essentiel.

«Ces caméras, elles peuvent protéger nos chauffeurs qui se font accuser par des chauffards, mais elles servent aussi à voir comment conduisent nos chauffeurs pour les recadrer et leur dire de faire attention», explique-t-il.

Lorsqu’il reçoit des images des caméras des 80 chauffeurs qu’il supervise, M. Larue assure que dans 95% des cas, la caméra était activée à cause de comportements dangereux d’autres usagers de la route.

«Le 5% restant, ce sont des comportements dangereux réalisés par les chauffeurs qui occasionnent des mesures disciplinaires», assure celui qui analyse les vidéos des chauffeurs de sa compagnie.

Faire de la prévention

Sur les réseaux sociaux, il est de plus en plus répandu de voir des images issues de ces petites caméras qui accompagnent les camionneurs.

«On voit un paquet de comportements aberrants et très dangereux grâce à ces technologies qui permettent de documenter ces comportements-là et ça permet aussi de sensibiliser les gens», estime Martin Lavallière, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi et membre du Réseau de recherche en sécurité routière (RRSR).

Pas assez de policiers disent des camionneurs

Le nombre de policiers déployés pour assurer une surveillance ne suit pas l’augmentation des comportements dangereux des usagers qui enfreignent le Code de la sécurité routière, déplorent plusieurs camionneurs.

«Je fais des centaines de kilomètres par jour, sur des routes très fréquentées et ça m’arrive très souvent de ne voir aucun policier», dit Marie-Ève Vaillancourt, une camionneuse de 41 ans.

Sur les 1200 km en trois jours effectués avec trois camionneurs, Le Journal a vu seulement deux voitures de police, dont une qui s’occupait de gérer un accident.

Pierre-Paul Poulin, Le Journal de Montréal / Agence QMI

«Même le matin, dans les endroits où il y a tous les jours du trafic et des comportements dangereux, il n’y a pas de police», souffle pour sa part Katherine Maillé, une camionneuse qui doit régulièrement circuler autour du pont Champlain, notamment.

Pour les deux routières, il est clair que ce manque de présence policière pousse plusieurs utilisateurs de la route à la témérité.

«Cela vaut aussi pour les chauffeurs de camion! Beaucoup ne font pas attention et ont aussi des comportements dangereux», ajoute pour sa part Katherine Maillé, camionneuse depuis environ 10 ans.

Téléphones et même tablettes

Pour les trois camionneurs, l’un des principaux problèmes sur la route, ce sont les téléphones au volant et parfois des tablettes, comme a pu le constater la représentante du Journal.

«Si les policiers passaient un mois sur la route juste à regarder les cellulaires au volant, il pleuvrait des contraventions», affirme M. Bouchard.

D’ailleurs, le 4 octobre dernier, l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) dévoilait que plus de 50% des accidents avec dommages corporels, allant jusqu’au décès, étaient causés par des distractions au volant en 2022.

«La nuit, on les voit plus parce que les gens sont éclairés par la lumière de leur écran, mais le jour, on les voit avec le téléphone dans les mains, sur les cuisses, entre les jambes. On voit tout de nos camions», décrit Marie-Ève Vaillancourt.

Arrêter de signaler

Pour signaler certains comportements dangereux sur la route, Sylvain Bouchard avait parfois l’habitude de téléphoner au *4141, un numéro exclusif pour rejoindre les services d’urgence sur la route.

«Mais j’ai arrêté, parce que j’ai vraiment l’impression que ça ne sert à rien. Je n’ai jamais vu de voiture de police débarquer sur la route, même pas quand je leur disais qu’un gars buvait sa bière en conduisant de travers», explique-t-il avec découragement.

«On voit tellement de comportements dangereux sur la route à longueur de journée et souvent aux mêmes endroits, mais on ne voit pas de policiers», déplore M. Bouchard.

En 2022, 392 personnes sont décédées sur les routes du Québec, une hausse d’environ 13% par rapport à l’année précédente, et le pire résultat depuis 2013, d’après le plus récent bilan de la sécurité routière de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Camions et chauffards POURSUIVEZ VOTRE LECTURE