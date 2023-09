«Qui ne veut pas d’un plus gros pénis?»: un Montréalais a regretté d'avoir eu de douloureuses injections dans son pénis

Un Montréalais dont le pénis a été déformé par de douloureuses injections au Mexique afin d’en grossir la taille, met en garde contre les risques de ces interventions.

«Mon pénis ressemblait à un morceau de gingembre, je ne sais pas comment le décrire autrement [...] Je craignais qu’il ne retrouve jamais une forme normale», lance avec effroi Kevin* (nom fictif). S’il partage sa mésaventure sous le couvert de l’anonymat, en raison de la nature intime de l’incident, c’est pour éviter que d’autres hommes tombent dans le même panneau que lui.

Séjournant à Puerto Vallarta au Mexique en mai 2022, il a choisi d’avoir des injections de silicone liquide pour gonfler l’apparence de certains muscles. Un ami qui avait reçu les mêmes procédures lui a transmis le nom d’un médecin sur place.

Infections et embolies

Or, ces injections sont carrément interdites au Canada et aux États-Unis en raison des risques. La Food & Drug Administration (FDA), aux États-Unis, n’approuve aucun silicone injectable, ajoutant qu’il peut mener à des infections graves et des embolies, par exemple.

«J’aurais dû le savoir, convient aujourd’hui Kevin, âgé dans la trentaine. Mais qui ne veut pas d’un plus gros pénis?»

Il a ainsi reçu du silicone dans les fesses, les mollets et les pectoraux. D’abord satisfait des résultats, il s’est laissé convaincre quand le médecin lui a proposé d’en ajouter à son pénis pour en gonfler la circonférence, photos à l'appui, pour 3000$ américains. Il l’a vite regretté. «Il n’a utilisé aucun anesthésiant pour la douleur et il utilisait de gigantesques seringues. La douleur était atroce», souffle-t-il.

L’acide hyaluronique est le produit injectable de comblement le plus fréquemment commercialisé au Canada, cependant, il existe divers produits de piètre qualité, à faible coût, sur le marché. Au Mexique, Kevin n’a aucune idée de ce qu’il a reçu.

Difforme et douloureux

Et non seulement la douleur n’a jamais cessé, mais le résultat n’était pas non plus au rendez-vous. Son pénis était devenu difforme, gonflé par endroits de façon inégale.

«Ça faisait tellement mal que je ne pouvais même pas toucher à mon pénis. Le médecin me disait de le masser pour qu’il reprenne sa forme», se rappelle-t-il.

Puisqu’il gagne sa vie comme acteur dans l’industrie pornographique, il a dû annuler des tournages et dit avoir perdu beaucoup d’argent. C’est finalement une entreprise américaine, basée au Texas, qui a pu l’aider. Appelée PhalloFill, elle se spécialise dans l’injection d’acide hyaluronique.

Les injections reçues par Kevin, qui avaient formées des nodules, ont pu être dissoutes. Mais ce dernier a finalement dû payer trois fois le prix des premières injections au Mexique pour régler ses problèmes. Il a ensuite eu des injections de PhalloFill pour gonfler son pénis, qui a aujourd’hui retrouvé sa forme normale, mais en plus gros, se réjouit-il.

