5 bonnes habitudes méconnues à intégrer à votre routine d’hygiène dentaire quotidienne

Les hygiénistes dentaires jouent un rôle incontournable dans la santé des Québécois et Québécoises. Mais avant de prendre rendez-vous pour une évaluation de votre condition buccodentaire, il y a plusieurs gestes simples et essentiels que vous pouvez adopter au quotidien pour vous assurer d’avoir une bonne hygiène buccodentaire.

Voici 5 habitudes méconnues qui vous permettront d’améliorer la santé de votre bouche et de vos dents au quotidien, en plus de prévenir l’apparition d’infections et de maladies.

1. Évitez de vous rincer la bouche avec de l'eau immédiatement après le brossage

Getty Images

Saviez-vous qu’il est contrindiqué de vous rincer la bouche avec de l’eau après avoir brossé vos dents ? Les ingrédients actifs du dentifrice, comme le fluorure qui a pour mission de protéger vos dents, sont éliminés lors du rinçage. Les bienfaits du brossage des dents sont alors grandement diminués.

Pour maximiser l’effet protecteur du dentifrice sur vos dents, prenez simplement l’habitude d’en cracher l’excédent après le brossage et d’attendre au moins 30 minutes avant de boire ou manger.

2. Passez la soie dentaire avant le brossage

Getty Images/iStockphoto

En adoptant cette bonne habitude au quotidien, le brossage des dents devient plus efficace, puisqu’il permet d’éliminer les résidus alimentaires et le biofilm dentaire. En plus, elle contribue à une meilleure pénétration du dentifrice entre les dents.

3. Prudence avec l'usage de rince-bouche

Getty Images

Fait surprenant, l’usage quotidien d’un rince-bouche peut contribuer à causer la mauvaise haleine s’il n’est pas choisi de manière judicieuse.

Certains produits contiennent de l’alcool, qui a pour effet d’assécher la bouche, et aucun produit actif sur le plan thérapeutique. Ils éliminent les mauvaises bactéries, mais également celles qui sont bénéfiques pour votre santé buccodentaire.

Discutez-en avec votre hygiéniste dentaire pour choisir un rince-bouche qui convient à votre condition et pour savoir comment l’intégrer à votre routine pour en retirer des bénéfices pour votre santé.

4. Priorisez le dentifrice fluoré

Getty Images

Pour prévenir les caries et maintenir la santé de votre bouche et de vos dents, le dentifrice fluoré représente toujours le choix de prédilection. La liste des ingrédients sur le contenant vous indiquera si le dentifrice contient ou non du fluor.

5. Adoptez une bonne technique de brossage

Getty Images

Que votre brosse à dents soit électrique ou manuelle, votre technique de brossage et votre routine d’hygiène dentaire sont plus importantes que l’outil dont vous vous servez. Alors que la brosse à dents électrique peut mieux convenir si vous avez un appareil dentaire, la brosse manuelle est beaucoup plus accessible. Vous pourrez donc faire le choix approprié en fonction de votre budget et de vos besoins, selon les recommandations de votre hygiéniste dentaire.

Toutefois, pour que le brossage des dents soit efficace, ce dernier doit être fait doucement et rigoureusement pendant deux à trois minutes, au moins deux fois par jour. C’est sans oublier de remplacer votre brosse à dents tous les trois mois.

En plus de miser sur ces bonnes habitudes, vous pouvez compter sur les conseils personnalisés de votre hygiéniste dentaire pour assurer la santé de votre bouche et de vos dents au quotidien et ainsi prévenir les problèmes buccodentaires ... car mieux vaut prévenir que guérir !