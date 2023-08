Lutter contre la faim, un don à la fois

Parmi les 671 000 personnes ayant recours aux services des Banques alimentaires du Québec (BAQ) chaque mois, 34 % d’entre elles sont des familles. À l’approche de la rentrée scolaire, la SAQ s’engage donc à remettre un repas aux BAQ pour chaque produit du Québec vendu entre le 31 août et le 6 septembre 2023.

Seulement au Québec, les 1 212 organismes communautaires du réseau des BAQ répondent à 2,2 millions de demandes d’aide chaque mois. Or, la grande majorité des organismes ne peut répondre à la demande croissante, au point où 62 % d'entre eux ont déclaré avoir manqué de denrées l’an dernier. La hausse marquée du prix du panier d’épicerie et le contexte économique de l’ère postpandémique ont contribué à exacerber ce phénomène.

Une fois de plus, la SAQ veut rallier le plus de gens possible derrière cette cause afin qu'un plus grand nombre de Québécois puisse manger à leur faim. Un repas sera donné à une personne dans le besoin pour chaque produit du Québec vendu durant la campagne. Ceux qui le souhaitent peuvent aussi faire un don en succursale.

Profitez-en pour découvrir les produits d'ici, peu importe qu'ils soient « Origine Québec », « Préparé au Québec » et « Embouteillé au Québec », afin de contribuer généreusement à cette initiative.

Voici 5 produits du Québec à découvrir :

1. Vin rosé | Vignoble Rivière du Chêne Le Rosé Gabrielle

Gabrielle, c’est un vin rosé sec aux accents de petits fruits rouges avec une touche florale qui accompagne à merveille les fruits de mer, les poissons et les légumes de saison. Gabrielle, c’est aussi la fille de Daniel Lalande, le propriétaire du Vignoble Rivière du Chêne.

Code SAQ : 10817090

2. Gin | Kepler Bord de Mer

Même si les vacances d’été sont presque terminées, son goût vous reviendra rapidement en bouche avec ce dry gin aromatisé à la fraise et la rhubarbe. Assemblé à Lévis, ce spiritueux laisse une finale saline qui rappelle véritablement le bord de mer.

Code SAQ : 14758736

3. Prêt-à-boire | 3 Lacs Limoncello Spritz

Légèrement effervescent, ce prêt-à-boire possède des arômes de citron. Cette boisson alcoolisée, créée par trois amis d’enfance, est empreinte de leur volonté de présenter des produits audacieux.

Code SAQ : 15148307

4. Cidre mousseux | Domaine Lafrance Cé Sûr

Les producteurs du Québec sont passés maîtres dans l’art de réinventer la pomme. Légèrement pétillant, ce cidre aromatisé du Domaine Lafrance s’invite sur l’heure de l’apéro avec un plateau de fromages ou une salade croquante.

Code SAQ : 15199948

5. Crème de cassis | Monna & Filles

Le petit fruit de cassis se décline aujourd’hui sous toutes ses formes, notamment grâce à l’apport de la famille Monna, qui en a fait le cœur de sa production. Située à l’île d’Orléans, l’entreprise propose une crème de cassis qui permet de créer de savoureux cocktails.

Code SAQ : 10381661

Entre le 31 août et le 6 septembre, chaque fois que vous achetez un produit du Québec à la SAQ, vous offrez aussi un repas aux Banques alimentaires du Québec. Il est aussi possible de faire un don directement à la caisse !