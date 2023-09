PME : découvrez le plus important programme d’avantages sociaux du pays

Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, les entreprises doivent être plus attrayantes que jamais, surtout en matière d’avantages sociaux. Un programme d’avantages sociaux concurrentiels est désormais essentiel pour sortir du lot.

Vos bureaux disposent d’une table de ping-pong et d’une machine à café dernier cri ? Ce ne sera probablement plus suffisant pour recruter les personnes les plus talentueuses. Si les candidatures se font plus rares, vous pourriez songer à revoir votre programme d’avantages sociaux.

En effet, un programme d’avantages sociaux joue un rôle crucial pour attirer (et maintenir en poste !) le personnel. Les entreprises qui se démarquent ont compris l’importance d’un régime avantageux et de son impact sur le bien-être de leur personnel.

Rien d’étonnant à ce que le Régime des chambres de commerce se soit hissé au sommet des programmes d’avantages sociaux du pays. Conçu pour les PME, ce programme propose bien plus qu’une protection de base.

Découvrez pourquoi il séduit autant d’employeuses et d’employeurs du pays!

Une grande assurance pour les petites entreprises

Les organisations comptant 50 personnes employées et moins – soit 95 % des entreprises du Québec – font face à des enjeux qui leur sont spécifiques, et trouver une assurance collective concurrentielle en fait souvent partie. Le Régime d’assurance collective des chambres de commerce est justement conçu pour répondre aux besoins des PME.

Grâce à une force collective de plus de 30 000 entités participantes, ce programme permet d’offrir à ses personnes participantes des tarifs concurrentiels. Les primes restent stables et abordables, puisque les montants sont fondés sur la moyenne des demandes de règlement à l’échelle de toutes les personnes participantes.

On peut donc oublier les prix en dents de scie et les frais cachés : les entreprises et les membres de leurs personnels bénéficient d’avantages sociaux généreux, d’année en année.

Un régime prévisible pour un quotidien imprévisible !

La gestion d’une PME comporte son lot d’imprévus. Les entreprises qui adhèrent au Régime des chambres de commerce peuvent jouir d’une véritable tranquillité d’esprit, en sachant que leur personnel bénéficie d’une protection complète.

Avantages sociaux novateurs, programme exhaustif et offres personnalisées : cette protection couvre non seulement les soins médicaux et dentaires, mais aussi les voyages, les prestations en cas d’invalidité, l’assurance vie et l’assurance en cas de maladie grave.

Voici quelques-uns de ses nombreux avantages :

Stabilité des tarifs calqués sur l’industrie

Renouvellement prévisible d’année en année

Tarification transparente

Programme sans but lucratif permettant de distribuer les surplus sous forme de réduction des primes et la stabilité des taux, d’année en année

Accès gratuit à des modèles et des outils de ressources humaines, ainsi qu’à des spécialistes en ressources humaines, en finance et en droit

Garanties à valeur ajoutée

Service à la clientèle dévoué et accessible

Expertise forte de 40 ans au service auprès des PME d’ici

D’un bout à l’autre du pays, les PME sont toujours plus nombreuses à s’inscrire à la grande assurance des petites entreprises. Souscrivez dès aujourd’hui le Régime d’assurance collective des chambres de commerce !