25 chansons Québ qui ont marqué 2018

Qui dit fin d’année dit résolutions pour celle qui commence. Par contre, il y a ben des affaires qui avaient du bon sens en 2018 donc on va commencer par ça.

Je vous ai choisi mes 25 chansons québécoises préférées de l’année. Si vous avez passé les douze derniers mois sous une roche, vous pouvez commencer par ici. C’est en ordre décroissant pour faire durer le plaisir.

25 Alaclair Ensemble - La famille

C'est le virage de la modernité qu'empruntent les gars d'Alaclair sur ce nouvel album. La créativité textuelle rencontre les rythmiques empruntées à plusieurs styles connexes. La famille est réunie!

24 Anatole - Testament

«Quoi de plus laid que de peindre son âme, Son âme sur ses joues?/Quoi de plus laid que de se pendre à son drame, À son drame comme à un joug?» Alexandre Martel se recouvre de son personnage flamboyant pour poser des questions essentielles, au coeur d'un univers électro-rock nécessaire.

23 Zouz - Orchidées

J'ai failli perdre l'ouïe un soir de festival parce que je voulais entendre toutes leurs chansons de vraiment proche et j'avais oublié mes bouchons. J'ai eu un acouphène pendant quatre jours et j'ai trouvé que ça avait valu la peine.

22 FouKi - MakeUp

Voici un artiste qui a su profiter de l'année pour mettre tout le monde dans sa petite poche. Devant une foule, rien n'empêche ce gars-là de dire ce qu'il veut quand il veut. Son album Zay est plus qu'un album, c'est un mode de vie pour ceux qui y adhèrent. Pis il fait même de la pizza !

21 Dave Chose - Chez Françoise

Poète des jours ordinaires, Dave Chose raconte ce qui arrivent aux gens normaux, chaque jour, mais en plongeant les jours simples dans un langage plus grand que grand. C'est dramatique et sympathique en même temps. Il faut écouter pour comprendre.

20 Elliot Maginot - The Weight

De son propre aveu, Maginot s'est beaucoup amélioré depuis la parution de ses albums précédents. Avec Comrades, arrivé cette année, on l'entend apprécier ce qu'il nous livre, s'amuser. Il nous offre sa voix puissante et fragile à la fois. Rencontrez le nouveau Maginot. Et il chante Noël aussi .

19 Fuudge - Capricorne

Fait de langueur et de grunge, le premier album complet de la formation Fuudge, Les matricides, est vraiment loin de décevoir. On y entend des textes violents et nécessaires à la fois, une poésie aussi unique que saisissante. Celle-là, c'est ma préférée parce que c'est mon signe astrologique.

18 Pierre Lapointe et les Beaux Sans-Cœur - Encore un autre amour

Pierre Lapointe est viré coucou, en septembre, et a sorti un album rock garage avec une gang de boys. Plusieurs pièces de Ton corps est déjà froid nous amènent dans les aléas du rock, aux abords du punk, mais tout en demeurant aux confins de l’univers de la chanson à texte. Un bel exploit.

17 Helena Deland - Perfect Weather for a Crime

Helena a offert cette année un album qui se divise en volumes, mais qui se consomme en entier, sans arrêt. On aime la voix chaude qui se mêle aux sonorités tantôt vaporeuses, tantôt plus grunges. Que du beau.

16 Milk & Bone - BBBLUE

Les deux femmes ont donné un coup d’émancipation à l’ensemble de leur oeuvre cette année. Se produisant sur scène que toutes les deux , elles ont démontré une grande liberté artistique et stylistique. L'album Deception Bay nous donne envie de rencontrer beaucoup de gens là où nos déceptions se baignent. La pièce BBBLUE a été réenregistrée en version Summertime Sadness. On pogne de quoi.

15 Stéphanie Boulay - Ta fille

C'était une grosse année pour la moitié des soeurs Boulay qui s'élançait en solo en plus de sortir un livre pour enfant. Cette pièce qui décrit de long en large ce qui se passe derrière la carapace des femmes fortes est d'une beauté désarmante.

14 Antoine Corriveau - Feu de forêt

C'est une bonne nouvelle que cet EP ne soit pas tombé dans l’oubli comme son premier EP paru en 2008 et nommé Entre quatre murs. «La photo de la pochette, c’est moi, dans un bain, dans un Brault & Martineau», a confié Antoine durant le spectacle de Coup de coeur francophone.

13 Ariane Zita - J'espère que tu vas mieux

Un petit EP sous le signe de la bienveillance. Une chanson qui s'écoute comme on applique un baume à l'eucalyptus ou tout autre potion guérissante.

12 Bolduc Tout Croche - Manche ouverte

Un album entier qui se présente comme une analogie mélancolique et philosophique des diverses facettes de la santé mentale. On s'y berce entre les mots doux et brutaux. Si tu ne restes jamais accroché au country, essaye celui-ci. Si tu joues à la balle, tu vas comprendre des affaires que les autres comprendront pas. C’est un privilège.

11 Choses Sauvages - La valse des trottoirs

Une énergie enlevante en spectacle, un solo de flute traversière en plein milieu d'un groove électro... Choses Sauvages s'est lancé dans toutes les directions avec ce premier album qui est une magnifique carte de visite. La carte de visite nous permet de rentrer. Rentrer par la grande porte. Pis y’a un buffet de réveillon l’autre bord de la porte.

10 Ryan Playground - Almost Died

Celle que l'on connaît d'abord pour ses dj set nous a offert un magnifique album origianl cette année: 16/17. Ryan Playground esquisse une oeuvre personnelle qui met en relief des inspirations tirées de l’adolescence. On entend Blink 182 en 2003 et on entend une femme qui réfléchit à l’âge adulte, aux relations, au monde dans lequel on vit, le tout dans une vibe électro qui frôle souvent la chanson acoustique.

9 Jesuslesfilles - Daniel

L'irrévréance a un nom: Daniel. Les airs punks de Jesuslesfilles ont revêtu des habits légèrement pop cette année avec cet album jaune qui porte le nom d'un homme qu'on ne connait pas, mais qu'on a envie de connaître. Je vous le présente.

8 Safia Nolin - Lesbian Break-up Song

Safia aura marqué des points d'irrévérance aussi cette année avec Lesbian Break-up Song, une pièce qui parle de rupture entre femmes, et ce, en anglais et en français. Une chanson qui devient un excellent sujet de conversation si vous souhaitez semer la zizanie dans un souper de famille avec des gens un peu fermés d'esprit. Dans tous les autres cas, une magnifique pièce de tristesse, de jours de pluie et de coeur en miette. Merci Safia.

7 Alexandra Streliski - Plus tôt

Impossible de passer sous silence cet album qui meuble si joliment les silences de la vie. Le talent de la pianiste pour agrémenter les histoires (les films) lui sert habilement ici alors qu’elle installe des ambiances et raconte des choses sans dire un mot. Plus tôt s'est insérée dans la nouvelle série Sharp Objects de Jean-Marc Vallée. Notre personnage secondaire préféré.

6 Jérôme 50 - La chaise musicale

Si chacune des chansons, le style décontracté de l’auteur-compositeur et l’atmosphère générale peuvent inspirer la nonchalance, cinq ans de travail se trouvent derrière ce premier effort qui revêt énormément de profondeur lorsqu’on s’y attarde de près. Un brin d'humour dans un gant de grande lucidité.

5 Hubert Lenoir - Recommencer

Personne ne connait pas Fille de personne II. Recommencer explore pour sa part la sensualité au sens Lenoir. Une déclinaison de sensations comme elles se doivent d'être vécues. Hubert a changé les esprits en 2018 et ce n'est qu'un début.

4 Salomé Leclerc - Ton équilibre

Ce nouveau disque aura mis du temps à arriver: plus de quatre ans après 27 fois l'aurore. Il est pogné dans mon lecteur d'auto depuis octobre et ça m'a pas encore dérangé. L'album Les choses extérieures parle de ce qui se passe lorsqu’on demeure longtemps en lieu clos puis de ce qui arrive lorsqu’on ose ouvrir la porte. Les choses extérieures se manifestent alors, puissantes et plus grandes qu’avant. Salomé Leclerc a créé cet album comme un bricolage, en abordant chaque chanson comme un chantier jamais fini. Ainsi, plusieurs pièces se déclinent en étapes, comme des histoires qu’on raconte et qui contiennent plusieurs états. De quoi vivre tous vos états à vous.

3 Les Louanges - Tercel

Ode au passage à la vie adulte, Tercel se passe dans un char, en été. C’est une toune de roadtrip une chanson qui réinvente le groove et la langueur en incarnant la nonchalance devant l’incertitude. Connu lors de son passage remarqué aux Francouvertes, Vincent Roberge a évolué à vitesse grand V pour arriver à son premier disque, La nuit est une panthère. On en redemande.

2 Jean-Michel Blais – Dans ma main

La chanson titre de l’album nous amène dans les mots d’Hector de Saint-Denys Garneau. Les mains du pianiste Jean-Michel Blais s’y incarnent pour ce deuxième album solo: « Le commencement de toutes présences / Le premier pas de toute compagnie / Gît cassé dans ma main », écrivait le poète dans Monde irrémédiable désert. Des mots qui trouvent leur écho dans les mains du compositeur, tout comme dans sa réflexion artistique. Le grand vulgarisateur du classique strikes again. Personne n'est déçu de ça.

1 Lydia Képinski – Les balançoires

Cette chanson qui se veut mathématique et calculée est d’une poésie désarmante lorsqu’on s’attarde au texte: «ma mémoire coule / je dois l’empêcher de couler / si mon cerveau fuit / ton souvenir va peut-être y passer». Alors qu'on dit souvent que la musique ne réinvente pas la roue, cette année, Lydia Képinski a fait les choses à sa manière. Le Premier juin, sa date de fête et le titre de son album est désormais marquée sur le calendrier. Ne l'oubliez pas.