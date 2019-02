27 photos d’enfants de partout au Québec complètement conquis par le nouveau Passe-Partout

Le premier épisode de la nouvelle mouture de Passe-Partout était diffusé lundi soir sur les ondes de Télé-Québec et toute une nouvelle génération d’enfants était au rendez-vous.

• À lire aussi: Est-ce que Passe-Partout 2019 tient la route?

Les parents ont été nombreux à partager des images de leurs poussinots et poussinettes rivés devant leur téléviseur pour le début du phénomène Passe-partout et c’est la chose la plus mignonne que vous verrez aujourd’hui.

Voici 27 photos et vidéos des nouveaux mini fans: