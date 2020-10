Vous magasinez une voiture d’occasion? Tenez bien compte de ces 3 aspects!

Acheter une voiture est assez grisant. Une visite en salle d’exposition, un essai routier et quelques lectures laissent d’ailleurs penser que trouver le bon véhicule d’occasion est assez simple. Or, cela n’est pas toujours facile. C’est souvent même une fois dans le quotidien qu’on réalise si un véhicule correspond véritablement à nos besoins.

Puisque faire le mauvais choix de véhicule peut être un agacement à long terme, il vaut mieux se tourner vers des experts comme ceux de chez HGrégoire pour s’assurer de faire une bonne affaire et même, pour avoir le droit de changer d’idée.

Question de trouver la voiture qui vous convient, voici trois astuces faciles à suivre lors de votre processus d’achat d’un véhicule d’occasion chez un détaillant de voitures usagées.

Établissez votre budget

En déterminant un budget dès le départ, vous connaîtrez les gammes de véhicules qui vous sont accessibles. Songez au type de versements que vous souhaitez faire et au financement disponible. Considérez aussi la valeur de revente du véhicule qui pourrait s’avérer plus ou moins avantageuse, selon le cas. N’oubliez pas d’inclure les frais afférents comme les assurances, les coûts d’entretien et les pneus – ces fameuses jantes de 20 pouces exigent d’être convenablement chaussées après tout...

Enfin, entre une vieille voiture allemande qui pourrait avoir raison de vos économies et certains modèles qui connaissent une dépréciation fulgurante à la sortie du concessionnaire, il y a une foule de voitures parmi lesquelles trouver votre bonne affaire.

Tenez compte de votre mode de vie

Parcourez-vous beaucoup de kilomètres chaque année? Avez-vous accès à des bornes de recharge pour véhicule électrique? Attachez-vous vos enfants dans des sièges d’appoint tous les jours? Transportez-vous régulièrement de l’équipement?

En observant de près votre mode de vie, vous serez en mesure de mieux définir vos besoins. Vous pourrez orienter votre décision selon la consommation du véhicule et fixer votre choix entre un véhicule à essence, hybride ou complètement électrique.

S’il s’agit de la voiture familiale, vous porterez plus attention à l’espace de l’habitacle et à l’angle d’ouverture des portières. Vous déclinerez sans doute les sièges arrière chauffants qui ne serviront pas une fois les sièges d’appoints des enfants installés.

Finalement, vous jetterez un coup d’œil plus averti à la taille du coffre, à l’ouverture du haillon et à la capacité de remorquage selon l’usage professionnel ou de loisir que vous faites du véhicule.

Assurez-vous d’être satisfaits

Que ce soit en salle d’exposition ou encore lors d’un essai routier, évaluez votre confort général une fois assis dans le véhicule. Remarquez si l’habitacle vous permet d’avoir un bon dégagement à la tête et si la position de conduite vous plaît. Portez attention au système d’infodivertissement et au groupe d’options offert. Sur la route, observez aussi le comportement de la voiture en roulant sur des bosses, en prenant des virages, en accélérant et en freinant.

Si vous procédez à un achat en ligne, consultez les analyses faites par des experts, mais également les commentaires d’usagers qui vous guideront sur les forces et les faiblesses du véhicule.

Malgré tout cela, il arrive qu’une fois dans votre quotidien, la voiture ne corresponde pas véritablement à vos attentes. Et cela, HGrégoire l’a bien compris. Le détaillant de voitures usagées a d’ailleurs récemment prolongé sa garantie de satisfaction en la faisant passer de 3 à 7 jours.

Les acheteurs bénéficient ainsi d’une période d’une semaine entière pour retourner un véhicule s’ils changent d’avis. Ils obtiennent alors un échange ou un remboursement complet.

Il en va de même pour les achats électroniques. Les clients peuvent complètement acheter une voiture en ligne chez HGrégoire et se la faire livrer à domicile, sans frais supplémentaires. Dans le cas d’une insatisfaction, ils bénéficient de la même garantie de satisfaction de 7 jours.

De quoi faire un bon choix en toute quiétude.

Pour encore plus de conseils d’expert, pour trouver la voiture qui vous convient et pour en apprendre davantage sur la garantie de satisfaction de 7 jours HGrégoire, visitez hgregoire.com.