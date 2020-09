4 idées pour redécouvrir Montréal à vélo

Non, ce n’est pas le début, mais ce n’est pas fini non plus ! L’été fera peut-être bientôt place à l’automne, mais il reste plusieurs belles journées pour profiter de tout ce que Montréal a à offrir.

Voici donc quatre façons de jouer aux touristes et de découvrir la ville sous un autre jour. Pour encore plus de plaisir, Fizz propose de faire le tout en BIXI avec un ami. De quoi s’amuser...et pédaler!



1. Parcours d’art mural

La Ville de Montréal soutient la réalisation de murales extérieures depuis plusieurs années. Jusqu’à maintenant, elle a permis la création d'une centaine d’œuvres où l’on reconnait notamment Plume Latraverse, Leonard Cohen, Janine Sutto et Gilles Vigneault.

Pédalons d’une murale à l’autre pour une immersion totale dans cet art urbain. Belles photos garanties!



2. Virée spa

Montréal compte plusieurs spas qui permettent de relaxer quelques heures, sans même sortir de l’île. On s’y rend à vélo pour profiter d’une séance de détente et des différents panoramas de la ville que ces installations offrent.

Pour un effet zen complet, on y casse la croûte et on se gâte avec l’un des soins proposés. De quoi être totalement détendus avant d’enfourcher le vélo à nouveau.



3. Promenade au marché

Montréal compte une quinzaine de marchés publics situés aux quatre coins de la ville. C’est le moment idéal pour en choisir un plus éloigné et pour s’y rendre en pédalant. Au passage, on s’imprègne de l’atmosphère urbaine qui plane et on découvre les quartiers environnants.

À cette époque de l’année, les étals colorés sont une joie pour les yeux, le cœur et les papilles gustatives. C’est l’occasion idéale pour remplir le panier du vélo de légumes de saison, de fruits frais et de produits du terroir d’ici.



4. Visite guidée

L’une des meilleures façons de découvrir ou de redécouvrir la ville est encore de parcourir ses rues en vélo. Question de voir le tout sous un nouvel angle, on sélectionne l’un des trajets créés par Fizz sous l’initiative Dessine ton quartier. Au total, cinq parcours variant d’intensité (de facile à intermédiaire) et de durée (entre 25 et 55 minutes) offrent une perspective inusitée des quartiers.

Il y a l’embarras du choix entre L’écureuil Lève-tôt (Rosemont / Mile-Ex / Plateau), Il y a un renard dans le parc (Villeray), Café-causerie à Hochelag (Hochelaga-Maisonneuve), Le château de Petite-Patrie Beach (Rosemont-La-Petite-Patrie) et Le BIXI et la tortue (Sud-Ouest / Petite-Bourgogne). Il suffit de télécharger le trajet et de se laisser guider.

Question d’encourager à pédaler encore plus loin, Fizz offre la chance de gagner l’un des 10 abonnements annuels BIXI, d’une valeur de 97$ chacun. Tous peuvent tenter leur chance d’ici le 16 septembre, en participant via Instagram.

Pour continuer de découvrir la ville, pour choisir parmi les nombreux trajets à vélo de Fizz et pour savoir comment participer au concours en partenariat avec BIXI, visitez fizz.ca/fr/bixi. L’été n’est pas terminé, profitons-en!