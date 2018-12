5 cadeaux pour faire rougir votre amoureux devant sa famille à Noël

Les suggestions qui suivent vont vous démontrer si votre couple est solide. Ou si vous êtes en amour avec quelqu’un qui a le sens de l’humour.

S’il réussit à s’en tirer habillement en déballant les 5 cadeaux suivant, «C’est le bon!», comme dirait votre tante Gisèle, toujours prête pour le conseil matrimonial même si elle est encore célibataire à 63 ans.

Voici comment rendre l’élu de votre coeur rouge comme un lumignon.

Un livre de recettes érotiques

Peut-être que les recettes sont plus difficiles à réussir que celles de José Di Stasio, Bob le Chef ou Ricardo, mais elles connaissent une fin plus heureuse que de simplement faire la vaisselle. Encore plus «cochon» que les recettes du Pied de cochon...

Préparation : regardez-le prendre son cadeau. Laissez-le brasser et l’ouvrir. Savourez le rouge de ses belles joues.

Un tablier sexy

Pour aller avec le livre de recette de la suggestion précédente. Votre chéri peut même l’essayer devant sa famille... Ou la vôtre! À condition de ne rien porter en-dessous! (Pour être certain que c’est bien sa «grandeur»). Vérifiez la médication de grand-mère avant pour éviter de provoquer un trop gros malaise au réveillon.

Des caleçons aux motifs pour le moins surprenants.

On a tous besoin de sous-vêtement un jour ou l’autre. Aussi bien que ce soit agréable à regarder. Et aussi bien que toutes vos nièces soient témoins de cette nouvelle garde-robe intime. Une fois les beaux caleçons tout neuf enfilés, pourquoi ne pas défiler devant la parenté? Là où il y a de la gêne, il n’y pas de plaisir.

Des jouets coquins

Faîtes-le deviner avant de le déballer. Pensez à les mettre à «off» avant de les mettre sous le sapin. Ce serait trop facile à deviner... Qui sait? Peut-être que vos tantes vont vous tasser dans le coin, pas pour vous faire la morale mais bien pour connaître le site où vous vous êtes procuré ces fameux jouets coquins.

Le livre Bleu Nuit Histoire d'une cinéphilie nocturne

Et n’oubliez pas de crier au moment où il va découvrir son cadeau «depuis le temps que tu m’achales avec ça!» En précisant devant toute la famille réunie qu’il a toujours adoré la programmation de ses films érotiques soft du samedi soir. Vous pouvez même y aller d’un solo de saxophone langoureux pour accompagner cette scène.

