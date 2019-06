5 révélations de vedettes croisées sur le tapis rouge du Gala Québec Cinéma

C’est le 2 juin dernier qu’avait lieu la 21e édition du Gala Québec Cinéma, animé par Guylaine Tremblay et Édith Cochrane. Plusieurs lauréats ont été récompensés lors de cette cérémonie et certaines de nos vedettes préférées en ont profité pour offrir au magazine 7 Jours des révélations croustillantes et inédites.

1. Pier-Luc Brillant et Isabelle Blais vont bientôt quitter la province en direction de Paris et Liège.

Le fameux duo vont offrir une série de concerts. « Nous allons présenter les chansons de notre dernier disque. Ça nous donne l’occasion de faire un beau voyage en amoureux.»

2. La blonde de Debbie Lynch-White a été engagée pour être sa chauffeuse pendant le tournage de La Bolduc.

«Je pense que ç’aura été la seule fois de notre vie qu’on aura eu le même horaire» a mentionné en entrevue la comédienne.

3. Maripier Morin commence à s'assumer en tant qu'actrice.

«À force d’enchaîner les rôles, je commence peu à peu à croire que j’ai ma place dans le milieu en tant qu’actrice.»

4. Antoine-Olivier Pilon va partager la vedette avec Josh Hartnett dans le film Gut Instinct.

«Nous avons tourné à Laval et à Bangkok, entre autres. Disons que travailler là-bas, avec la chaleur et le bruit intenses, en plus de la pollution, ç’a été tout un défi», indique le comédien.

5. Karine Gonthier revient tout juste d’un voyage en France d’une durée de trois mois.

«J’ai d’abord passé quelques jours à Paris, afin de m’offrir un bain de culture. J’ai visité des musées et je me suis amusée. Par la suite, je suis allée voir des membres de ma famille dans la région d’Agde. Nous y avons passé des moments magnifiques»

