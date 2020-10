5 véhicules à considérer d’ici votre prochaine escapade en famille

Aujourd’hui plus que jamais, faire une escapade en famille constitue un grand plaisir. Or, pour moins de «quand est-ce qu’on arrive?» et pour plus de beaux souvenirs, il vaut mieux opter pour un modèle de voiture familiale approprié.

Qu’il s’agisse d’avoir plus d’espace dans l’habitacle, des sièges supplémentaires, du rangement additionnel ou un niveau de sécurité accru, ALBI le Géant propose une vaste sélection de VUS neufs et d’occasion qui conviennent réellement aux besoins des familles. Il suffit de trouver le vôtre.

Voici donc 5 véhicules familiales à considérer d’ici votre prochaine escapade en famille.



1. Nissan Rogue

Son confort rehaussé pour les passagers, son habitacle au goût du jour et son augmentation du volume intérieur font du Nissan Rogue une voiture familiale idéale.

Grâce à ses technologies de sécurité (de série !) comme le freinage d'urgence intelligent avec détection de piétons en marche avant et arrière, des phares à assistance de feux de route, ainsi que des systèmes d'avertissement sur l'angle mort, de détection de sortie de voie et d’alerte de trafic transversal, votre famille peut se déplacer en toute sécurité.

Disponible en version rouage à deux ou à quatre roues motrices, ce VUS de Nissan offre également plusieurs technologies de connectivité qui transformeront les sorties aux pommes ou à la base de plein air en grands moments de plaisir.



2. Hyundai Palisade

Tandis que le Hyundai Palisade offrait déjà beaucoup d’espace et de luxe en version sept ou huit passagers, le Calligraphy rehausse la donne avec une version grand luxe.

Élégant, moderne et intuitif, ce véhicule utilitaire sport répond aux besoins de tous les membres de la famille, depuis les régulateurs de température à trois zones jusqu’aux sièges capitaines chauffés et ventilés en deuxième rangée. Son habitacle modulable dont on peut rabattre la troisième rangée de sièges et ses 2447 litres d’espaces permettent d’obtenir la configuration intérieure qui vous convient.

Avec une traction intégrale, un moteur V6 et les plus récentes technologies de sécurité SmartSense, ce VUS a tout ce qu’il faut pour vous amener au chalet en souriant, qu’importe la saison ou l’état de la route.

3. Volvo XC90

Avec le XC90, Volvo offre un véhicule utilitaire sport à la fois raffiné, puissant et soucieux de l’environnement.

Son habitacle spacieux et polyvalent a été conçu pour simplifier la vie de tous les passagers en leur offrant le même luxe, qu’importe la place occupée. Jusqu’à sept passagers peuvent donc confortablement prendre place et se rendre à destination en toute sécurité dans ce VUS qui a tout gardé du charme scandinave.

Grâce à sa gamme de groupes motopropulseurs électrifiés qui comporte des hybrides légers et des modèles T8 à deux moteurs, ce VUS peut se déplacer sans émissions.

De quoi voyager sans laisser de traces, et rendre les randonnées à la montagne et les journées de ski en famille encore plus amusantes.



4. Nissan Murano

Le Nissan Murano propose un intérieur haut de gamme de série doté d’une conception ultramoderne. Question de susciter davantage l’envie, ce VUS de Nissan offre des performances comparables à une voiture sport avec un moteur V6 3.5L, mais avec une consommation de 8.3L/100km.

Tous les passagers y bénéficient d’un maximum d’espace, de sièges pleine grandeur rabattables avec régulation de température fraîche à chaude ainsi que d’une ambiance dynamisée par un ensemble de nouvelles technologies.

Son système de traction intégrale intelligente offre une conduite en toute confiance et en plein contrôle – un incontournable pour les randonnées en famille à la campagne ou vers la montagne.

5. Hyundai Santa Fe

La Superstructure du Hyundai Santa Fe est un châssis extrêmement rigide qui vise à protéger tous les membres de la famille en cas de collision. Cela s’ajoute aux technologies d’assistance au conducteur, aux indicateurs de dangers et aux avertissements de sortie de voie qui veillent tous à la sécurité des passagers.

Mais il n’est pas que sécuritaire! Le Santa Fe offre aussi un design unique et dynamique, des jantes séduisantes, des phares DEL agressifs et un coffre électrique intelligent. À l’intérieur, les passagers bénéficient d’espace et de luxe inégalés, ainsi que d’un système audio à 12 haut-parleurs de qualité, d’un toit ouvrant panoramique ainsi que d’un volant et de sièges avant et arrière chauffants (et même ventilés à l’avant, en option).

Avec autant de connectivité à bord, les déplacements ne feront qu’ajouter au plaisir de l’aventure en famille.

Pour encore plus de modèles de voitures neuves et d’occasion parfaites pour les escapades en famille, visitez ALBI le Géant en concession ou en ligne!