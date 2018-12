5e saison confirmée pour Ruptures

Ruptures aura une 5e saison. Bien que l’épisode présenté hier soir à Radio-Canada avait des allures de grande finale, la série mettant en vedette Mélissa Désormeaux-Poulin aura une suite, confirme le diffuseur public.

Écrit par Isabelle Pelletier et Daniel Thibault d’après une idée originale de Fabienne Larouche, le drame judiciaire a clôturé sa quatrième saison en laissant planer une possible réconciliation amoureuse entre Ariane (Désormeaux-Poulin) et Étienne (Vincent-Guillaume Otis). Quant au personnage de Claude (Isabel Richer), elle semble avoir sacrifié sa carrière pour sauver celle d’Ariane.