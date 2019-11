6 formations à suivre pour entamer une carrière en aérospatiale

En collaboration avec

Es-tu le genre de personne qui rêve de découvrir les secrets de la fabrication des hélicoptères? Aimerais-tu voir ta carrière décoller et travailler sur des projets d’envergure dans le domaine de l’aérospatiale?

Quand on parle d’une carrière en aéronautique (avions, hélicoptères) ou en aérospatiale (ce qui touche à l’espace), ça peut rapidement donner le vertige! Mais grâce à une formation complète et pertinente, on peut facilement accéder à ce domaine fascinant.

D’ailleurs, savais-tu que Montréal est la troisième capitale de l’aérospatiale au monde?

Framestock - stock.adobe.com

Au Québec, plus de 200 PME et grandes entreprises oeuvrent dans le milieu. Les technologies se développent à un rythme effréné : énergies propres, intelligence artificielle et robotique ne sont que quelques-unes des innovations que les travailleurs québécois de ce secteur explorent au quotidien.

L’aérospatiale est une industrie en pleine expansion qui a un grand besoin de main-d'œuvre qualifiée partout au Québec. D’ici 2028, on comptera près de 37 000 emplois à combler dans le domaine. Inutile de dire que les possibilités d’avancement seront multiples et que les conditions de travail et les salaires seront assez avantageux, merci!

Voici six formations que tu pourrais suivre si le milieu de l’aérospatiale t’intéresse.

Si tu as une bonne vue et que tu aimais les cours de physique au secondaire

Programme : Montage de câbles et de circuits en aérospatiale (DEP)

Où ? École des métiers de l’aérospatiale de Montréal

Compétences acquises : Fabrication, installation, branchement et vérification (contrôle de qualité) des fils et des câbles des appareils électriques des aéronefs.

Si tu es minutieux et que le mot « rivetage » te parle

Programme : Montage de structures en aérospatiale (DEP)

Où ? École des métiers de l’aérospatiale de Montréal

Compétences acquises : Fabrication, assemblage, ajustement et installation des pièces qui constituent la structure d’un aéronef comme les ailes, les trains d’atterrissage et les habitacles.

Si tu as une bonne dextérité et que les maths ne te font pas peur

Programme : Usinage sur machines-outils à commande numérique (ASP)

Où ? École des métiers de l’aérospatiale de Montréal

Compétences acquises : Programmation manuelle et automatique, préparation, ajustement et conduite de tours et de centres d’usinage. Résolution de problèmes mathématiques et interprétation de dessins complexes.

Si tu trippes sur les nouvelles technologies et que tu es ingénieux

Programme : Techniques d’avionique (DEC ou AEC)

Où ? École nationale d’aérotechnique

Compétences acquises : Planification et/ou réalisation de l’installation, de l’entretien préventif, du dépannage et de la réparation de systèmes électriques, électroniques et numériques (conventionnels et automatisés) que l'on retrouve dans tous les aéronefs, notamment pour la navigation et les communications.

Si tu es habile de tes mains et ta mère dit que tu es passionné

Programme : Techniques de maintenance d’aéronefs (DEC ou AEC)

Où ? École nationale d’aérotechnique

Compétences acquises : Maintenance des avions et des hélicoptères en état de navigabilité. Vérification, réparation, remplacement ou modification des composants d’aéronefs. Recherche de pannes et d’ennuis techniques sur les aéronefs et rédaction des rapports techniques.

Si tu veux simplement te perfectionner

Programme : Contrôle de la qualité en aéronautique (AEC)

Où ? École nationale d’aérotechnique

Compétences acquises : Lire et comprendre la documentation reliée au produit à inspecter, effectuer l’inspection du produit, documenter les résultats obtenus, traiter la documentation de traçabilité et participer aux activités d’amélioration continue.

Tu n’as pas trouvé ton bonheur dans la liste ci-haut? Sache que plusieurs autres programmes techniques et formations sont offerts à l’ÉNA et à l’ÉMAM : Génie aérospatial, maintenance d’aéronefs, conception assistée par ordinateur...

Si tu trippes aviation et que tu as un penchant pour la science, ta job de rêve t’attend là-bas - garanti!

Pour te renseigner davantage sur toutes les possibilités de carrière en aérospatiale, ne manque pas les portes ouvertes de l’École des métiers de l’aérospatiale de Montréal (12 novembre) et celles de l’École nationale d’aérotechnique de St-Hubert (17 novembre).