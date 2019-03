7 rebondissements auxquels on ne s’attendait vraiment pas lors de la finale d’Unité 9

Mardi, les téléspectateurs ont pu suivre le dernier tour de piste de Marie, Jeanne et toutes les autres détenues et les membres du personnel de Lietteville après sept saisons de télévision.

L’ultime épisode de la série sur le milieu carcéral féminin nous a offert quelques belles (ou juste étonnantes?) surprises.

En voici 7:

1. Le grand retour en dedans de la détenue Annie Surprenant

Unité 9

L’ancienne responsable de la cantine de la prison qui s'était évadée il y a de cela environ 800 épisodes et dont on n’a plus entendu parler (sauf brièvement lors d’une unique émission) refait son entrée à Lietteville.

Eh bien salut Annie! Ah, et bye.

2. Jeanne obtient sa libération conditionnelle totale

Unité 9

On se doutait qu’elle serait libérée (c’est quand même une finale!), mais tenant compte de son passé à Lietteville (feu au max, début d’émeute, presque évasion, nombreuses batailles), on ne s’attendait pas à la totale.

Mais on est très contents pour Jeanne.

3. Normand Despins démissionne

Unité 9

On sentait que Despins avait entrepris un travail d’introspection et que des changements se dessinaient pour son futur, mais pas qu’il repartirait carrément avec ses boîtes lors du dernier épisode.

4. Sophie Lorain qui interprète la nouvelle directrice

Unité 9

Enfin, une femme directrice pour la prison des femmes! En fin d’épisode, Marie-France Caron (Sophie Prégent) nous présente Mme Dumouchel, la nouvelle directrice, interprétée par Sophie Lorain.

Probablement le rôle le plus court de la grande carrière de Mme Lorain. Mais un beau clin d’œil et une belle ouverture.

5. Marie Lamontagne qui monte (très probablement) les échelons à Lietteville

Unité 9

Les discussions entre la sous-ministre et la nouvelle directrice de la prison en fin d'émission laissaient sous-entendre un avenir radieux pour Marie parmi le personnel de Lietteville.

6. Michelle Paquette qui accueille Jeanne à sa sortie de prison

Notre chère Suzanne (Céline Bonnier) était également présente, mais disons qu’on ne s’attendait pas à revoir l’ancienne détenue Michelle Paquette.

On s’ennuie quand même de ses cheveux crêpés.

7. Aucun retour sur l’histoire de l’IPL Claudine Moffatt et la détenue Solange Chrétien

Unité 9

L’IPL Moffatt (Jessica Barker) a appris récemment qu’elle est la fille que la détenue Chrétien a jadis donnée en adoption. Elle a très mal réagi et est en arrêt de travail, mais elle n’aura jamais révélé la vérité à sa mère biologique qui est sortie de prison à l’avant-dernier épisode.

Il n’y aura donc jamais de conclusion à cette histoire?

Au final, l’ultime épisode s’est joué tout en douceur et la série s’est terminée sur plusieurs notes d’espoir.