10 photos WOW qui prouvent que Aire Commune «is the place to be» cet été

C’est officiel, l’immense terrasse à ciel ouvert Aire Commune est définitivement «the place to be» cet été.

La terrasse de «co-working» et de réseautage a ouvert ses portes le jeudi 16 mai dernier et de nombreux Montréalais s’y sont donné rendez-vous afin de siroter un verre et faire de belles rencontres.

Tout le monde était sur place (ou presque)... Pézie et Renaud d'OD Grèce, les filles de 2ePeau et même Sarah-Maude Beauchesne et sa best Juliette Gosselin. Gros line-up!



L’évènement d'ouverture d'Aire Commune a d’ailleurs attiré trop de gens à un point où les organisateurs de l’évènement ont dû annoncer sur Instagram que la pleine capacité de l’espace avait été atteinte.

Aire Commune est à la fois un espace où aller travailler durant le jour et faire la fête en formule 5h à 9h. Pour tout savoir sur les évènements à venir, c'est par ici.

