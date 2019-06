9 photos du nouveau «spot instagrammable» de Montréal, un lave-auto transformé pendant MURAL

Le boulevard Saint-Laurent et ses alentours sont actuellement l’hôte de la 7e édition du festival MURAL.

Depuis le 6 juin et jusqu’au 16 juin, quelques murs d’édifices sont le terrain de jeux d’artistes de partout à travers la planète.

L’un des coins de l’arrondissement qui a subi une incroyable transformation artistique est le lave-auto Laurier situé au coin des rues Saint-Urbain et Laurier. Ce dernier est passé sous les coups de pinceau de Joshua Vides, un artiste américain de 29 ans reconnu pour donner aux objets 3D l’apparence de croquis 2D en noir et blanc.

L’œuvre permanente a été réalisée en collaboration avec l’association des commerçants de l’avenue Laurier Ouest et la marque de voiture Mercedes-Benz. C’est pourquoi vous trouverez également dans le stationnement du lave-auto une voiture Mercedez-Benz peinte par l’artiste.

Cette œuvre qui étonne et attire le regard deviendra rapidement la nouvelle attraction «instagrammable» du quartier! Plusieurs personnes sont déjà passées par là pour immortaliser en photo le résultat et on gage que vous n’avez pas terminé de voir sur Instagram quelques seflies et photoshoot dans ce lieu!

« Le Lave-Auto » par Joshua Vides

85, avenue Laurier Ouest

