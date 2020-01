Cet évènement pour les passionnés d’autos est de retour cette année

En collaboration avec

Que vous soyez un simple amateur ou un véritable passionné de voitures, vous connaissez certainement la tradition: chaque année, au mois de janvier, le Salon International de l’Auto de Montréal déploie le meilleur de l’automobile au centre-ville de la métropole.

Et cette année, le plus grand évènement du genre au Québec soufflera ses 77 bougies! Voici quelques attractions à ne pas manquer si vous souhaitez profiter au maximum de ce véritable happening de l’automobile.

Tout sur la mobilité de demain

Après le succès de la Zone Électrique de l’an dernier, le Salon revient en force avec un espace bonifié qui présentera plus de 20 modèles de véhicules électriques. Rendez-vous au niveau 7 pour assister à des conférences sur la mobilité verte, et, pourquoi pas, trouver l’automobile écolo de vos rêves! À ce titre, sachez qu’il sera possible d’effectuer des essais routiers de véhicules électriques CAA-Québec, en collaboration avec Roulons électrique encore une fois cette année, notamment la BMW i3, la Chevrolet Bolt EV et la Volkswagen e-Golf.

Des voitures montées uniques

Expose ton char est une nouveauté de 2020 qui permettra de voir 10 voitures uniques, modifiées par des jeunes Québécois. Le plus? C’est le public qui a voté pour les 10 finalistes qui exposeront leur voiture au Salon! Rendez-vous sur le site web de l'événement pour regarder les capsules des 10 passionés!

Regard vers le futur

La boîte noire est une attraction éphémère et résolument ébahissante du Salon de l’Auto qui met en vedette des voitures exotiques. Cette année, ce sont les rarissimes Pagani Huayra Roadster (100 unités, à partir de 2 400 000 $US) et McLaren Senna (500 exemplaires, à partir de 989 850 $US) qui seront exposées sous les néons de la boîte noire. Les deux hypervoitures produites en série limitée sont non seulement incroyablement chères, mais également terriblement rapides!

Des pièces de collection

En collaboration avec Voitures Anciennes du Québec, le Salon présentera une sélection de véhicules classiques. Parmi les trésors à ne pas rater, on compte une Chrysler Windsor 1948, une Buick McLaughlin décapotable 1933 et une Chevrolet Monte-Carlo SS 1987. Le plus vieux modèle sur place sera la Ford Model T 1912, une voiture âgée de plus de cent ans qui n’a d’ailleurs pas pris une ride!

Vous cherchez une sortie à faire en famille ou entre amis durant le mois de janvier? Ne manquez pas le trépidant Salon International de l’Auto de Montréal!