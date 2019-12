Cinq applications pour garder le contact à distance

En collaboration avec



Quelle que soit la raison, certaines familles doivent parfois vivre séparées. Heureusement, des applications existent pour réduire les distances!



Trello

De plus en plus de familles s’intéressent à Trello, un outil conçu à l’origine pour la gestion de projets en équipe au travail. Ce logiciel gratuit simplifie la création et le suivi de listes de tâches communes, allant des besognes ménagères aux projets de vacances familiales. On s’en sert sur un téléphone, une tablette ou un ordinateur.

Trello est pratique pour les familles, mais surtout pour celles séparées par la distance. Si l’on n’a que 30 minutes pour se parler le soir, mieux vaut les passer à se dire les choses qui comptent réellement.



JQBX

JQBX facilite l’écoute de musique en groupe à partir du service en continu Spotify. Même à l’autre bout du monde, on se sent un peu plus près des nôtres! Selon les envies, quelqu’un peut s’imposer comme DJ, ou tout le monde peut proposer sa musique. Chacun vote alors sur les pistes à écouter ensuite.

L’application permet de clavarder avec les autres, de s’inspirer grâce aux chansons populaires du moment et de rejoindre d’autres groupes si on souhaite agrandir la fête. JQBX est gratuit sur Mac, Android et iOS, mais nécessite un abonnement à Spotify.



WhatsApp

Ce logiciel de messagerie qui appartient à Facebook est pratique pour les familles, puisqu’il permet de mener plusieurs conversations de groupe en même temps. Chaque sujet peut donc avoir son propre fil.

Des appels audio et vidéo permettant d’inclure jusqu’à quatre personnes peuvent aussi être effectués par WhatsApp. Voilà qui est utile pour les familles occupées, lorsqu’il est difficile de joindre tout le monde en même temps. Notons qu’un compte Facebook n’est pas nécessaire pour utiliser cette messagerie, peu connue au Québec malgré sa grande popularité dans le monde.



Kast

Kast rend possible le partage de son écran d’ordinateur ou de sa caméra web en groupe. Le logiciel gère les discussions à plusieurs, mais aussi le visionnement de films ou de jeux vidéo. Il est même possible de naviguer dans des sites web en groupe, afin de magasiner collectivement, par exemple.

Détail à savoir, Kast est offert sur ordinateur et téléphone, mais requiert l’utilisation d’un Mac ou d’un PC pour lancer une séance.



Between

L’application mobile Between s’adresse aux couples seulement. On y converse en toute intimité, on y sauvegarde des moments importants, on s’envoie des photos et des mots d’amour. Le logiciel permet de sauvegarder tous les souvenirs numériques de son couple, de les retrouver facilement et de les conserver si on change de téléphone.

Between verse un peu dans la sentimentalité avec ses mignons émojis et ses décomptes avant les anniversaires. Mais c’est parfois ce dont on a besoin quand l’être aimé est à l’autre bout du monde.