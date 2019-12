Des robots pour la maison

En collaboration avec



Les robots humanoïdes présents depuis des décennies dans les films de science-fiction ne sont pas encore à nos portes. Des modèles plus petits et plus terre à terre existent toutefois déjà pour vous divertir ou s’occuper de vos tâches ménagères.

Aibo

Aibo, de Sony, se veut la crème de la crème des « anirobots », ou robopets en anglais. Ce petit chien se comporte exactement comme un véritable animal, qui apprécie les caresses, répond à son nom et apprend des tours.

Le robot développe sa propre personnalité selon son éducation, et interagit différemment avec chaque membre de la famille (comme un vrai chien). Aibo peut aussi filmer des moments et prendre des photos, pour vous permettre de revivre ces souvenirs par la suite. Plusieurs accessoires sont également offerts, comme un faux os et des dés pour jouer.

Prix : environ 3800 $



Roomba s9+

Fatigué de passer l’aspirateur? Le Roomba s9+ nettoie automatiquement votre demeure et retourne ensuite vider la poussière amassée dans un sac à l’intérieur de son socle de chargement. Vous n’avez même pas à vous salir les mains.

L’appareil dessine une carte de votre maison, ce qui permet par exemple de programmer le nettoyage dans certaines pièces seulement. Ceux qui possèdent un assistant vocal Alexa ou Google Assistant peuvent même contrôler le robot avec leur voix. Il suffit alors de dire « Alexa, dis à Roomba de nettoyer la cuisine » pour qu’il entame sa besogne.

Prix : 1649 $



Braava Jet m6

Il n’y a pas que la poussière qui s’amasse sur les planchers. La saleté s’y accumule également. Le Braava Jet m6 est un robot vadrouille créé par le fabricant du Roomba s9+, qui peut lui aussi être guidé d’une pièce à l’autre avec une application ou avec sa voix. Comme son grand frère, il retourne même se recharger si la maison est trop grande pour être lavée d’un seul coup.

Le Braava Jet m6 peut passer la vadrouille à sec ou avec un liquide nettoyant. Dans les deux cas, on doit toutefois y installer un chiffon lavable (vendu 35 $ pour deux) ou à usage unique (10 $ pour sept) avant son utilisation. Détail intéressant, ceux qui possèdent les deux robots peuvent les programmer pour que la vadrouille passe seulement quand l’aspirateur a accompli sa tâche.

Prix : 699 $

Worx Landroid M

Cette tondeuse robot électrique coupe automatiquement la pelouse, afin de vous éviter les coups de soleil et de vous protéger les tympans. L’appareil parvient à tondre un terrain de 1000 ou 2000 mètres carrés selon le modèle. On peut évidemment indiquer des zones à contourner pour qu’il ne coupe pas les fleurs de la plate-bande, et un GPS l’empêche d’aller chez le voisin.

Il est aussi possible d’ajouter certains accessoires pour créer des frontières supplémentaires, le protéger des intempéries pendant la recharge et éviter les collisions avec les objets sur votre terrain. Sans ce dernier complément, le Landroid M fonce dans les obstacles jusqu’à ce qu’il les contourne.

Prix : 1299 $