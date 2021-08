La médiation aux petites créances: une façon efficace de régler bien des conflits

En collaboration avec

Pour régler leurs différends, il arrive parfois que des personnes fassent appel aux petites créances. Or, même si leur dossier se retrouve à cette cour, il peut se résoudre à l’amiable grâce au service gratuit de médiation.

Il est possible d’entamer une procédure à la Division des petites créances dans le cas d’un conflit dont la valeur est de 15 000 $ ou moins. Les causes les plus fréquemment entendues concernent notamment les dommages sur un véhicule ou un bien immobilier, ou encore les différends lors de la vente et l’achat entre particuliers.

Peu importe la discorde, il est souvent plus avantageux pour ces personnes de régler cette situation conflictuelle à l’amiable. Faire appel aux services d’un médiateur s’avère donc une option efficace à considérer dans ce cas.

D’ailleurs, les citoyens ayant un litige aux petites créances ont accès au service de prémédiation des Centres de justice de proximité et aux services gratuits d’un médiateur professionnel jusqu'à concurrence de trois heures.

Getty Images/iStockphoto

Processus de médiation

Le médiateur, souvent un notaire ou un avocat, rencontre les personnes en conflit afin de mettre en lumière la situation problématique et d’entendre les deux parties afin qu’elles communiquent leurs besoins et leurs motivations.

Ensuite, lors de l'une ou des rencontres, le médiateur accompagne les parties pour qu'elles trouvent conjointement une solution satisfaisante pour régler le conflit.

Celles-ci se déroulent dans une atmosphère qui se veut conviviale. Le médiateur est d’ailleurs impartial et cherche à comprendre la situation en invitant les deux parties à exprimer leur version des faits.

À noter qu’il est possible d'aller en médiation, même après un premier refus d’y participer et même si la date de l'audience est fixée ou si cette dernière est en cours.

S'il n'y a pas d'entente entre les parties, le dossier suivra son cours aux petites créances. Les discussions tenues lors des séances de médiation ne pourront pas être utilisées en preuve lors de l’audience.

Getty Images

Prémédiation aux petites créances

Depuis le 13 mai 2021, les dossiers déposés et contestés sont systématiquement transmis aux Centres de justice de proximité afin que les citoyens participent à une séance de prémédiation gratuite.

Le service de prémédiation propose aux personnes ayant un dossier aux petites créances une rencontre individuelle avec un juriste. Lors de cette rencontre confidentielle et volontaire, chaque partie discute de l'option de la médiation pour régler son différend.

Le juriste peut également informer les parties sur le processus de médiation et son fonctionnement, le déroulement d’une séance de médiation, le rôle du médiateur, les avantages et les bienfaits à retirer de cette expérience, tels que la participation active à la quête d’une solution au litige. Enfin, le juriste peut donner de l'information juridique sur le dossier et soutenir la préparation à la médiation, au besoin.

Les Centres de justice de proximité offrent également des services d'information juridique et des séances d'information pour aider le citoyen à bien comprendre sa situation juridique et à être mieux outillé face à celle-ci.

En sachant que le processus menant à une audience aux petites créances peut être stressant, le ministère de la Justice offre des heures gratuites avec un médiateur pour régler les litiges à l'amiable. Pour de plus amples renseignements, visitez le www.justice.gouv.qc.ca