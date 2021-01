Préparez vos idées, la Coupe des bonnes actions Chevrolet est de retour!

Les joueurs de hockey, même les plus jeunes, sont reconnus pour leur esprit d’équipe, leur vaillance et leur générosité.

De nouveau cette année, la Coupe des bonnes actions Chevrolet souhaite soutenir la bienveillance des équipes de hockey mineur qui participent à leur vie communautaire en se dépassant à la fois sur la glace et à l’extérieur de la patinoire.

Ainsi, jusqu’au 28 janvier prochain, les équipes canadiennes de hockey M11, M13 et M15 sont invitées à participer à cette 5e édition de la Coupe des bonnes actions Chevrolet en soumettant une idée de bonne action qu’ils souhaitent faire dans leur communauté.

Grâce à Chevrolet, l’équipe gagnante remportera la somme de 100 000 $ à remettre à l’organisme de bienfaisance de son choix.

Voilà une passe sur la palette qui mènera assurément à la coupe!

Temple de la renommée des bonnes actions!

Découvrez les bonnes actions des équipes gagnantes des éditions précédentes

2016-2017

Les Miners de Glace Bay 2017-2018

Les Huskies de Le Pas 2018-2019

Les Warriors de West Carleton 2019-2020

Les Northeast Eagles de Torbay X



À votre tour de sauter sur la glace!

Votre équipe de hockey a en tête une initiative pour soutenir votre communauté? Participez sans attendre!

En plus de poser une bonne action qui inspirera les Canadiens et qui soutiendra votre communauté, votre initiative pourrait vous donner la chance de remporter la somme de 100 000 $ à remettre à l’organisme de bienfaisance de votre choix. Voilà de quoi poser une bonne action en donnant au suivant!



Voici comment :

1. Rassemblez (à distance !) les membres de votre équipe de hockey afin de trouver une idée de bonne action à poser dans votre communauté.

2. Présentez votre idée lors d’une courte vidéo de candidature adressée à la Coupe des bonnes actions Chevrolet d’ici le 28 janvier 2021.

3. Surveillez le dévoilement de l’équipe gagnante.

Obtenez tous les détails ici.

Tous des étoiles du match!

En plus d’offrir la chance de remporter une importante somme d’argent à remettre à l’organisme de bienfaisance du choix de l’équipe gagnante, Chevrolet fera un don de 50 $ au Fonds d’aide de la Fondation Hockey Canada pour chaque idée soumise.

Chaque participation à la Coupe des bonnes actions Chevrolet collaborera ainsi à transmettre la passion du hockey et à permettre aux plus d’enfants possible de s’initier à ce sport incroyable.

Ça donne envie de donner son 110%, pas vrai?