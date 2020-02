Une ressource essentielle pour les personnes aux prises avec une maladie cardiovasculaire

En collaboration avec





Au Canada, les maladies cardiovasculaires viennent au deuxième rang des causes de décès après le cancer et représentent 20 % de l'ensemble des décès.

Si vous ou l'un de vos proches êtes atteints d'une maladie cardiovasculaire, vous souhaitez certainement que cette personne soit entre bonnes mains et qu’elle puisse bénéficier des meilleurs soins lors de son traitement en milieu hospitalier.

À l’occasion du Mois de la santé du cœur, voici de bonnes nouvelles pour les malades, mais aussi pour leur entourage qui souhaite être le plus présent possible.

La seule ressource du genre au Canada

L’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec-Université Laval (IUCPQ-UL) est un établissement de santé qui agit sur plusieurs pôles. Ce centre hospitalier spécialisé en cardiologie, en pneumologie et en chirurgie de l’obésité dessert actuellement environ 30% de la population du Québec, soit plus de 2 millions d’habitants de la province. Un chiffre étonnant! Il s’agit d’ailleurs du seul établissement hospitalier à offrir ces trois spécialités sous un même toit au pays!

La Fondation IUCPQ appuie la mission de l’Institut. Au fil des années, l’organisme a contribué pour plus de 35 millions de dollars en finançant l’achat d’équipements spécialisés et en participant au financement de la recherche et de l’enseignement, et ce, au plus grand bénéfice de la population du centre et de l’est du Québec. La Fondation IUCPQ soutient les avancées technologiques et les innovations médicales de l'Institut afin d'offrir les meilleurs soins aux patients avec les meilleures technologies en plus de faire la promotion des saines habitudes de vie.

Un atout considérable pour prévenir les maladies cardiovasculaires est de savoir reconnaitre les principaux signes et symptômes avant-coureurs de ce type de malaise. Rappelez-vous que ces signes peuvent varier d’une personne à l’autre ou selon le sexe. Restez alerte aux symptômes suivants et consultez immédiatement dès l’apparition d’un d’entre eux :

Ressentir un inconfort au niveau du thorax

Avoir des sueurs, des étourdissements ou la nausée soudainement

Être anormalement essoufflé

Ressentir un inconfort à certaines régions du haut du corps

Quand vient le temps de parler de maladies cardiovasculaires, nous sommes tous impliqués.