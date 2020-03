Des courtiers immobiliers de Lanaudière et Montréal expliquent la meilleure façon de vendre une maison en temps de pandémie

Offert par Équipe Matthieu Pepin & Guillaume Tremblay

Lanaudière : Sainte-Julienne, Rawdon, Joliette, Terrebonne, Mascouche

Montréal : Plateau Mont-Royal, Rosemont - La Petite Patrie

Les temps changent et nous devons nous adapter! Plusieurs propriétaires de maison doivent, malgré la pandémie, vendre celle-ci et se retrouvent maintenant dans l’impossibilité de la faire visiter.

Du côté des acheteurs, la problématique est semblable. Comment acheter sans visiter? Le non-renouvellement de leur loyer, l’immigration, la vente déjà faite d’une maison ou encore la relocalisation liée à l’emplois rend l’achat nécessaire.

Du côté de l’acheteur et du vendeur, une transaction doit avoir lieu. Mais comment? C’est ici que le courtier immobilier intervient. C’est lui qui fera respecter les limites entre les partis et qui s’assurera que tout soit fait dans la légalité.

En fait, lorsqu’elle est faite entre personnes, la visite va carrément à l’encontre de la démarche de distanciation sociale entreprise par le gouvernement du Québec. Il faut revoir les méthodes traditionnelles! Sachez qu’il est possible pour le courtier de travailler à distance en utilisant les moyens technologiques disponibles, dont les conférences téléphoniques et les signatures électroniques. Nous préconisons l’utilisation des moyens technologiques pour l’identification des parties, les visites et la présentation des promesses d’achats.

Nous possédons aussi les méthodes et outils pour permettre des signatures électroniques lorsque des documents sont à signer. Tout ce dont vous avez besoin est un téléphone portable et une adresse courriel. 90% des acheteurs font leur recherche de propriété immobilière en ligne, ces nouvelles mesures ne sont que le prolongement d’une méthode déjà exploitée.

Nos connaissances du marché et des habitations liés à la force de notre bannière immobilière, RE/MAX, nous permettent d’optimiser la mise en marché de votre propriété. Nous sommes disponibles pour vous écouter et pour vous rassurer. Nous nous assurerons que votre projet immobilier soit une expérience positive pour vous.

Nous sommes à votre écoute et respecterons les mesures prises par le gouvernement.

Petit conseil : Avant de choisir un courtier, inscrivez son nom sur un moteur de recherche comme Google et vous aurez accès aux commentaires et avis de ses clients, les recommandations que vous y trouverez vous guiderons dans votre choix. Ca va bien aller!

Guillaume Tremblay - courtier immobilier résidentiel et commercial, 514-804-7633

Matthieu Pepin - courtier immobilier résidentiel, 514-915-3376

Site Web: https://www.courtierlanaudiere.com

3678 Rue Albert, Rawdon, QC J0K 1S0

Pour RE/MAX DU CARTIER

835 boul. St-Joseph Est, Montréal, Québec, H2J 1K5