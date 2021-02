Vivez comme dans un hôtel chic Art déco grâce à GATSBY Condominiums

Gatsby Condominiums offre une nouvelle définition du confort, de l’élégance et d’un milieu de vie envoûtant.

Ce projet immobilier du Groupe Kevlar qui surplombe la rue Drummond et le cœur du centre-ville de Montréal propose une architecture somptueuse et unique qui s’inscrit naturellement dans l’effervescence du quartier.

Songé et bien exécuté, l’aménagement des espaces communs, des 147 studios et condos ainsi que des 4 luxueux penthouses allie un style contemporain et géométrique à des touches néo-rétro inspirées des années 1920.

À l’instar de Gatsby le Magnifique, un ambitieux personnage du siècle dernier, ce projet se démarque par son look Art déco audacieux, mystérieux et grandiose. On y vit comme dans le confort d’un hôtel chic, passant du bar intérieur qui diffuse des airs de jazz à la cour intérieure verdoyante ou encore à la salle de sport lumineuse.

Découvrez cet environnement envoûtant où modernité et charme des années folles rehaussent le quotidien des amoureux de la vie urbaine.

Des unités somptueuses personnalisées X

Un style affirmé jusque dans les aires de vie

Des espaces (hors du) communs Plongez dans une ambiance unique dès le hall d'entrée Prélassez-vous dans la cour intérieure verdoyante Entraînez-vous dans une salle de sport lumineuse Socialisez dans le chalet urbain où flotte des airs de jazz Divertissez-vous dans un espace chic et chaleureux Détendez-vous dans la piscine extérieure chauffée ou sur la terrasse sur le toit

Emplacement exceptionnel au cœur de Montréal

Situé à deux pas des boutiques chics ainsi que des restaurants et des bars branchés de Montréal, Gatsby Condominiums permet d’habiter au centre de l’action de la ville.

Découvrez un quartier effervescent où l’offre d’activités culturelles et de lieux de divertissement est débordante.