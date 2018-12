À quoi jouerez-vous pendant le congé des Fêtes?

Cette semaine, pour le dernier balado de Pèse sur Start avant le congé des Fêtes, Kazzie et Christine jasent de détente grâce aux jeux vidéos!

On sait que le temps de Fêtes peut être stressant; entre le va-et-vient d'un souper de famille à l'autre, la visite qui ne veut jamais partir ainsi que les oncles et tantes qui posent des questions beaucoup trop indiscrètes sur ta vie amoureuse, les rares moments de détente deviennent précieux.

Pour cet épisode, on partage quelques souvenirs de notre enfance et on vous donne nos suggestions de jeux à jouer pour profiter de ces moments «zen» en pyjama, avec un chocolat chaud et des restants de bûche de Noël.

Au nom de toute l’équipe de Pèse sur Start, on vous souhaite de passer de joyeuses Fêtes et, surtout, de vous reposer!