Abus dans le sport : création d’une unité d’enquête et une ligne confidentielle

La ministre fédéral des Sports, Kirsty Duncan, a annoncé mercredi la mise en place d’une unité d’enquêtes et d’une ligne d’assistance confidentielle gratuite contre lutter contre le harcèlement, les abus et la discrimination dans le sport.

Les organismes et centres sportifs canadiens pourront ainsi avoir accès à des enquêteurs indépendants afin d’étudier les allégations de harcèlement, d’abus et de discrimination.

L’unité d’enquêtes indépendante a été créée par l’entremise du Centre de règlement des différends sportifs du Canada (CRDSC). Elle permettra d’assurer que les organisations sportives n’enquêtent pas sur leurs propres membres.

Par ailleurs, les victimes et témoins d’abus, de harcèlement et de discrimination pourront obtenir du soutien grâce à la ligne d’assistance nationale. Ce service a été lancé plus tôt cette semaine.

«En tant que victime d’abus sexuels, je trouve ces deux nouveaux programmes extrêmement encourageants, a indiqué Allison Forsyth, ancienne skieuse olympique canadienne, par voie de communiqué.

«Il est essentiel que le système sportif canadien dispose d’un lieu sûr où les athlètes peuvent signaler des cas d’abus ainsi que d’un processus d’enquête éthique et judiciaire. Il est urgent d’agir. Nous ne cherchons pas la perfection; nous voulons faire des progrès pour que tous les athlètes au Canada puissent évoluer dans un milieu sain et sécuritaire.»

Autres outils

Ces initiatives s’ajoutent à l’élaboration d’un code de conduite pour le sport canadien annoncé par la ministre Duncan au mois de février. Cet outil servira à la gestion des cas de harcèlement, d’abus et de discrimination, et à l’imposition de sanctions.

Dans la même veine, un secrétariat pour l’équité des genres avait aussi été créé par le gouvernement fédéral. Cette instance a pour mission de mettre en œuvre et de superviser une stratégie sur l’équité des genres dans le milieu du sport, ainsi que d'augmenter le nombre de femmes dans des postes de leadership, d’entraîneuses et d’arbitres.