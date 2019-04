Accouchement entre La Malbaie et Québec: les parents envisagent des actions contre l’hôpital et le CIUSSS

Le jeune couple qui a vécu l’accouchement de leur enfant sur la route entre La Malbaie et Québec en raison d’une découverture en obstétrique dans Charlevoix pourrait entreprendre des procédures contre l’hôpital. «On ne va pas en rester là», lance le père de famille.

Jean-François Dandurand et sa conjointe Angélique Lauzier ont vécu un accouchement pour le moins mouvementé dans la nuit de jeudi à vendredi, la petite Aprilia se pointant le bout du nez dans la voiture, sur la route 138.

En raison de la fermeture temporaire du département d’obstétrique de l’Hôpital de La Malbaie forcée par une pénurie d’infirmières, le couple a été envoyé vers Québec par ses propres moyens, sans jamais avoir vu un médecin.

En entendant la direction du CIUSSS affirmer que la décision de les faire partir pour Québec était la bonne, le père de famille avoue avoir sourcillé.

«Angélique, enceinte de 40 semaines et en contraction, est partie sur la route en pleine nuit sans avoir vu un médecin à La Malbaie [...] Pour moi c’est inacceptable», confie Jean-François Dandurand.

«C’est encore tôt pour la forme, on est plus en mode repos et s’occuper du bébé. Mais c’est sûr qu’on ne va pas laisser ça mort», explique M. Dandurand, qui se remet de ses émotions à la maison avec sa conjointe et ses enfants.

Situation dangereuse

Le président du Conseil pour la protection des malades, Paul Brunet, qualifie de son côté la décision de «dangereuse».

«Je suis hors de moi quand on dit que tout a été suivi à la lettre. Avec tous ces protocoles et ces règles suivies rigoureusement, ils oublient pourquoi ils sont là et c’est pour soigner du monde», clame l’observateur du réseau.

M. Brunet craint pour la couverture déficiente dans certaines régions de la province. Parce que la découverture vécue à La Malbaie s’était vue à La Sarre en Abitibi au cours des dernières semaines.

«On suit les règles et les plans prévus, mais on ne fait pas la job. Et c’est de plus en plus fréquent dans le réseau», déplore-t-il, appelant la ministre à trouver des façons de ramener les infirmières dans les hôpitaux.

Des solutions rapidement

De leur côté, les partis d’opposition à l’Assemblée nationale somment la ministre de la Santé Danielle McCann de rapidement remédier à la situation, comme on l’avait fait pour La Sarre en Abitibi dans les dernières semaines.

«Le gouvernement avait reconnu que ça n’avait pas de sens et a enfin réglé la situation

à La Sarre, mais en même temps, on a permis la même chose en permettant la fermeture à La Malbaie», souligne le député libéral André Fortin, demandant un plan clair pour éviter d’autres événements du genre. «On doit prioriser les unités de natalité».

Au Parti québécois, le député Sylvain Gaudreault souhaite que des organismes enquêtent pour faire la lumière sur ce qu’a vécu la famille Dandurand.

«C’est inacceptable qu’ils aient eu à vivre ça. Il y a le commissaire aux plaintes du CIUSSS, le Commissaire au bien-être et à la santé ou même le Protecteur du citoyen. Il faut qu’on aille des réponses», exige l’élu, affirmant «ne pas pouvoir se satisfaire de la réponse de l’hôpital qui pense avoir pris la bonne décision».



Joint par Le Journal, le bureau de la ministre de la Santé a indiqué qu’une réaction est prévue en journée dimanche.