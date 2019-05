Naissance royale: le travail a commencé pour Meghan Markle

Le travail a commencé pour Meghan, l’épouse du prince Harry, qui attend son premier enfant, a annoncé lundi Buckingham Palace.

« Le travail a commencé pour la Duchesse aux premières heures ce matin. Le duc de Sussex était aux côtés de son Altesse Royale », a indiqué Buckingham Palace dans un court communiqué, précisant qu’« une annonce serait faite bientôt ».

Selon les parieurs, l’épouse du prince Harry accouchera d’une petite fille, et les prénoms les plus populaires sont Diana, Grace, Alice, Isabella, Alexandrina, Victoria ou encore Elizabeth.

Si le couple royal donne naissance à un garçon, les noms qui figurent en tête sont Arthur, Charles, James et Edward.

Harry et Meghan avaient prévenu début avril qu'ils «partageraient la bonne nouvelle» de la naissance après l'avoir célébrée «en privé et en famille», prenant ainsi le contrepied du prince William et de son épouse Kate qui ont présenté leurs trois enfants immédiatement après leurs naissances à la presse internationale.

Plus de détails suivront...