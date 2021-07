20 juillet 1996. La pluie intense et des crues inattendues emportent des barrages et font sortir des rivières de leur lit. C’est le déluge au Saguenay et sur la Côte-Nord, un torrent qui tuera 10 personnes et fera des milliers de sinistrés. Si la page a été tournée, les cicatrices, elles, sont toujours vives, même 25 ans plus tard.

Le nom Saguenay vient selon les experts du mon- tagnais saga nipi, qui veut dire « d’où l’eau sort ». Les autochtones n’auraient jamais pu mieux dire en juillet 1996, alors que l’eau y a repris ses droits.

Dans un rappel terrifiant de sa force dévasta- trice, l’eau aura ravagé des quartiers entiers et des tronçons complets de route, tuant 10 personnes et causant plus d’un milliard de dollars en dommages.

La célèbre petite maison blanche, qui a survécu au torrent, est devenue le symbole du courage des Saguenéens sinistrés. PHOTO D’ARCHIVES / JEAN-CLAUDE ANGERS

Les maisons oubliées

Si 25 ans plus tard, tous se rappellent la fameuse « petite maison blanche », ce sont les maisons oubliées, celles qui ont sombré, emportées par la boue et l’eau, qui cachent les blessures les plus vives.

La rivière Ha! Ha! est sortie de son lit et a tout arraché sur son passage à La Baie. PHOTO d’archives / KARL TREMBLAY

Jason Paquet-Garceau était dans l’une de ces maisons, dans un paisible quartier résidentiel de La Baie. En une fraction de seconde, une coulée de boue a arraché la maison familiale de ses fondations, ensevelissant le sous-sol où dormaient sa sœur et son frère. Andréa, 7 ans, et Mathieu, 9 ans, n’ont eu aucune chance.

«Je me suis souvent dit que j’aurais préféré mourir à leur place» - Jason Paquet-Garceau

Il avait à peine 5 ans quand sa famille s’est brisée. «On apprend à vivre avec ça, mais la douleur qu’on a en dedans, elle ne s’explique pas.»

Pour d’autres, le Déluge aura été la première journée d’une deuxième vie. Celle d’après le coup d’eau. Ils y ont perdu leur maison, leur entreprise, le travail et les économies d’une vie.

La Côte-Nord aussi

Et même si l’on parle toujours du Déluge du Saguenay, la Côte-Nord n’avait pas non plus été épargnée. Cinq personnes y ont péri dans des crevasses creusées dans la route 138, près de Baie-Trinité.

Les eaux ont créé une crevasse d'une quarantaine de pieds de profondeur sur la route 138, sur la Côte-Nord. Photo courtoisie Richard Roy

Richard Roy a eu de la chance. Perché dans un arbre avec sa fille dans les bras pendant plusieurs heures après avoir plongé avec sa voiture, il a été secouru. Mais comme bien d’autres, sa vie n’a plus jamais été la même.

«Je ne suis pas capable d’en parler sans pleurer», confie celui qui n’a jamais pu retravailler après avoir vu quatre personnes mourir sous ses yeux. «Je vais mourir avec ça, c’est en moi».

Douleur vive

Ces gens, ces survivants, Le Journal les a rencontrés pour savoir comment ils se portent, 25 ans plus tard. Certains ont quitté la région, d’autres se sont éloignés de la rivière qui leur a tout pris, alors que quelques-uns ont fait un pied de nez au destin en refusant de partir.

Sur les berges de Grande Baie le 26 juillet 1996, des sinistrés examinent les débris à la recherche d'un souvenir ou d'un objet récupérable. PHOTO D’ARCHIVES / JEAN-CLAUDE TREMBLAY

À travers ces histoires, ainsi que celles de sauveteurs et d’experts, on comprend toute la résilience qui habite la région. On a reconstruit, déplacé, déménagé, créé pour camoufler les traces du désastre, mais dans les esprits, la plaie laissée par l’eau est encore béante.