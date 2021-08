Pour plusieurs parents, la longue bataille pour obtenir une place en garderie est terminée. Ils ont perdu et ils ont été forcés de trouver une solution pour s’en sortir. Le Journal a recueilli de nombreux témoignages de parents, dont quelques-uns ci-dessous, qui exposent la manière dont la crise des garderies a bousculé leur vie et leur carrière.

Enrôlée de force pour s'en sortir

Photo Agence QMI

Jamais de sa vie Dyane Plante, 41 ans, n’aurait cru que sa carrière serait anéantie par un manque de garderies et que s’occuper des enfants des autres serait un jour sa seule avenue. Pendant 14 ans, cette enseignante de formation a dirigé un organisme en santé et services sociaux en se donnant «jours, soirs et fins de semaine».

«J’étais passionnée», se souvient-elle.

«J’ai bâti ma carrière avant d’avoir des enfants. j’étais solide en emploi, j’avais de grosses assurances», énumère-t-elle. «Je suis obligée de recommencer à zéro.»

À l’été 2020, elle a réalisé qu’elle allait «frapper un mur», toujours incapable de trouver une place pour ses deux filles d’âge préscolaire près de Saint-Victor, en Beauce, même après plusieurs mois de congé sans solde.

Elle a donc ouvert sa propre garderie en milieu familial, sorte d’«enrôlement forcé».

Elle a tout de suite constaté les conditions difficiles dans lesquelles les éducatrices travaillent. Les dépenses en jouets et en bris de matériel se succèdent, les journées commencent à 6 h et sont interminables, les pauses inexistantes. «Tout ça, pour des pinottes», résume-t-elle.

«J’ai l’impression d’être exploitée», a-t-elle confié. Toute la journée, ses filles doivent partager l’attention de leur mère avec d’autres jeunes enfants et en redemandent d’autant plus le soir. «Mais toi, tu es brûlée raide.»

Après environ un an comme éducatrice, elle a finalement réussi à trouver deux places en CPE pour ses filles. Elle a donc annoncé aux parents à la fin juin qu’elle fermerait bientôt son milieu.

Forcée de mettre sa carrière en pause

Photo Agence QMI

Incapable de trouver une garderie «qui a du sens» pour sa petite dernière et écœurée du processus de recherche alors qu’elle attend un autre enfant, une femme de Bellechasse a ouvert sa propre garderie.

Tania Moreau a donc dû abandonner son poste de préposé aux bénéficiaires, un travail qu’elle adorait, pour s’occuper de ses enfants jusqu’à ce qu’ils rentrent à l’école.

«Je ne vous dirais pas que j’aime ça, mais je le fais pour mes enfants... C’est le bordel les services de garde dans mon coin», indique celle qui attend un cinquième enfant dans les prochains mois.

Preuve de l’ampleur de la crise, Mme Moreau a reçu une quarantaine de demandes de place pour sa garderie avant même qu’elle soit ouverte.

Pas de garderie, pas de maison

Photo Agence QMI

Une femme de sherbrooke, qui comptait démarrer son entreprise et s’acheter une maison, voit ses rêves tomber à l’eau, obligée de rester à la maison pour s’occuper de sa fille, qu’aucune garderie ne peut accueillir.

Depuis quelque mois, Lynne Champoux-Williams vit au crochet de son mari. L’argent qu’elle avait mis de côté et qu’elle utilisait comme salaire depuis la fin de son congé de maternité, en mars, s’est rapidement envolé.

Après plusieurs semaines, le couple s’est même résigné à se procurer une voiture usagée pour augmenter la distance de recherche de garderie, en vain.

«On voulait fonder notre famille dans une maison, ce n’est plus possible pour le moment. Et mes plans de démarrage d’entreprises devront attendre, je n’ai plus l’argent», lance amèrement Mme Champoux-Williams.

Pas le choix d'être papa au foyer

Photo Agence QMI

William Kovacs St-Maurice, 26 ans, est devenu père au foyer en raison de la crise des garderies et a mis des mois avant de l’accepter. «Je me sentais comme un moins que rien», se souvient le jeune homme de Saint-Isidore, en Beauce. «Veut veut pas, c’est un stéréotype dans notre société : l’homme qui répond aux besoins de sa famille.»

Il était livreur de colis en entreprises, un boulot qui ne rapportait presque plus rien au début de la pandémie, explique-t-il. Sa conjointe s’est trouvé un bon emploi dans le domaine manufacturier. C’est donc lui qui est resté à la maison pour s’occuper de leurs garçons, qui n’ont toujours pas de garderie.

Avec le temps, «j’ai arrêté de me culpabiliser parce que je ne ramenais pas d’argent», raconte-t-il. «C’est la job la plus difficile que j’ai faite de ma vie et c’est aussi ce que j’aime le plus.»

Il estime en avoir pour deux ou trois avant de retourner sur le marché du travail tant la pénurie de places est grave dans son coin.

Agraver la pénurie

Photo Agence QMI

Deux éducatrices en garderie prendront leur retraite plus tôt que prévu, alors qu’il y a déjà une pénurie dans le milieu, pour s’occuper de l’enfant d’un membre de leur famille qui est incapable d’avoir une place.

«Le ratio de main-d’œuvre en garderie va encore chuter, mais je n’ai pas d’autre alternative. C’est dommage d’en arriver là», soupire Teodora Smoleanu, maman du petit Mateo.

La femme de Québec a tout essayé pour trouver une place, des visites de garderies, aux supplications, en passant par les pots-de-vin. Rien ne fait.

C’est finalement sa mère et sa tante, qui travaillent en CPE, qui ont accepté de devancer leur retraite de plusieurs années pour prendre soin de son bébé.

Le tout pour le tout

Photo Agence QMI

Une mère monoparentale de deux enfants, au Saguenay, perdra sa maison si elle ne trouve pas une garderie d’ici la fin de son congé parental, dans un mois.

Emilie Tremblay cherche avec l’énergie du désespoir et tente le tout pour le tout pour éviter la ruine. En plus d’un bon montant d’argent à la signature du contrat pour une place en garderie, elle offre une poule pondeuse et même la possibilité d’avoir des prises de sang à domicile puisqu’elle travaille dans le réseau de la santé.

«Avec deux enfants, je ne peux pas me permettre de perdre ma maison et de retourner en appartement, sans revenu. Sans parler du CIUSSS qui est en manque d’effectif et qui a hâte que je revienne», déplore-t-elle.

Une clinique dentaire frappée par la crise

Photo Agence QMI

Le centre dentaire Picard Dubreuil martel de Val-d’Or, en Abitibi, peine à rattraper le retard dans ses rendez-vous tellement son personnel est frappé par la crise des garderies.

Dans cette clinique où tout le personnel est féminin, cinq employées ont dû retarder leur retour au travail ou réduire leurs heures en raison du manque de places depuis le printemps 2020, calcule la dentiste Edith Picard.

C’est le cas de l’hygiéniste dentaire Monika Ouellet (à gauche, avec son enfant). Depuis l’automne, la seule place disponible pour son garçon était sur appel. Autrement dit, il pouvait aller à la garderie au gré des absences des autres enfants.

«Ça affecte toute l’équipe», remarque Mme Picard, qui doit voir moins de clients.

Tenter de remplacer les absentes serait impossible en raison de la pénurie de main-d’œuvre, estime-t-elle. «On a zéro CV.»